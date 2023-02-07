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梨山公車翻山越嶺有溫度 老乘客送駕駛小紅包蔬果超暖

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
余佳德開梨山往返豐原線公車，紅包放在制服口袋，很暖心。圖／交通局提供
余佳德開梨山往返豐原線公車，紅包放在制服口袋，很暖心。圖／交通局提供

武陵櫻花季今登場，從豐原到梨山的865臨公車獲選「一生必走的經典路線」第1名。公車駕駛余佳德說，865臨長達167公里、5個半小時的鐵人車程，但沿路有溫暖，春節還有70歲乘客送小紅包賀年。

余佳德有37年公車經歷，多年來載送在地居民也迎來觀光客，一名70多歲乘客送小紅包送給表達感謝他一年來翻山越嶺的服務。

「很感動啊！帶在身上好好珍藏」61歲余佳德說，這名長者因體力不宜開車，這幾年都搭他的車往返梨山、豐原，乘客送的小紅包每天放在制服口袋，還有乘客送水果、送蔬菜「很暖心」。

交通局表示，中橫受限部份路段坍方，台8線77K處靈甫橋大客車管制，豐原客運865路調整為865臨須繞經南投埔里休息半小時，讓乘客上廁所或用餐，再經合歡山、武嶺等地才開抵梨山，以往走中橫公路大約3個半小時車程，現在上午9點10分從豐原發車，開到梨山已是下午2時30分，一趟公車167公里，足足開了5個半小時。

公車抵達梨山後稍喘口氣休息，下午3點半，余佳德再開866出發到天池約11公里路程，到武陵農場還有35公里，直到下午6點10分完成一天213公里的公車路線，一般人以為在山間開車紅綠燈少、景觀宜人，余佳德指出，「山路小、彎道多，還有落石都要注意」，尤其下雪時要加上雪鏈，為全台唯一雪地公車，道路結冰易打滑時，公車須折返。

武陵農場2月初櫻花季，很多遊客每年來賞櫻，習慣搭余佳德開的公車。他說，20多年前聽同事說中橫風景很美，志願來開這條路線，家人已習慣他開公車一趟出門要兩天時間，夜宿武陵農場的員工宿舍，翌日6時30分早班車，再度展開5個半小時車程到豐原。

豐原客運經理羅乙棋指出，梨山-武陵農場賞櫻專車，路線里程約25公里，行車時間約60分鐘，每日3個時段發車，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等5站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可至「豐原客運官網」（http://www.fybus.com.tw）查詢。

余佳德開梨山往返豐原線公車，老乘客送上小紅包賀年。圖／交通局提供
余佳德開梨山往返豐原線公車，老乘客送上小紅包賀年。圖／交通局提供

武陵農場 公車 梨山

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