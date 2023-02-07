快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

彰化動防所增設寵物管理課 也負責展演動物業

中央社／ 彰化7日電

彰化動防所3月1日起增設寵物管理課，負責寵物與展演動物業輔導管理工作；動防所說，寵物管理工作原由動保課負責，但動保課業務太繁重，因此成立寵物課，負責寵物管理工作。

彰化縣動物防疫所原設有豬禽防疫課、草食防疫課、動物保護課、疾病檢驗課以及獸醫藥政課等5課，不過彰縣府日前發布公告指出，彰化動防所將增設寵物管理課，草食防疫課和疾病檢驗課合併成為草食暨檢驗課。

彰化動防所長董孟治今天接受中央社記者電訪時說，農委會畜牧處成立寵物管理科，為配合中央組織編制，因此增設寵物管理課，負責特定寵物業、展演動物業的輔導與管理、寵物絕育及登記管理、狂犬病預防工作、輸出入寵物追蹤檢疫管理等事項。

董孟治說，以往寵物相關業務都由動保課負責，不過像是展演動物業輔導管理以及寵物絕育登記等業務越來越繁重，因此增設寵物管理課，分擔原有動保課的業務，中央也承諾會幫忙增加人手。

董孟治指出，簡單來說，以後有登記的寵物就是歸寵物管理課負責，沒有登記或沒有主人的寵物像是流浪狗、流浪貓等，就由動保課管理，而新的組織編制將從3月1日起生效。

寵物 彰化

延伸閱讀

金融股獲利恢復成長 法人維持三檔買進建議

赴公車及復康車安全訓練 侯友宜強調國際都市人本環境

萬和宮植斗法會百名志工搓湯圓 讓民眾「外帶」顧防疫

春節假期台東長照機構零確診 縣府應變窗口續拚

相關新聞

荔枝椿象已甦醒 中市農業局派奇兵「平腹小蜂」防治

節氣立春已過，農委會動植物防疫檢疫局指出，荔枝椿象今年已有甦醒跡象，中市農業局呼籲，請農民配合共同防治期，加強防治，可使...

梨山公車翻山越嶺有溫度 老乘客送駕駛小紅包蔬果超暖

武陵櫻花季今登場，從豐原到梨山的865臨公車獲選「一生必走的經典路線」第1名。公車駕駛余佳德說，865臨長達167公里、...

台中童綜合醫院與佛教正德醫院今簽MOU 5科駐診

深耕台中海線的童綜合醫院，今與位於南屯區的佛教正德醫院策略聯盟，簽署MOU(合作備忘錄)。童綜合醫院副院長吳肇鑫說，雙方...

台中大里益民國小活動中心暨地下停車場完工 與社區共享

台中市建設局上午宣布，經過1年施工並克服疫情影響缺工缺料等困境，大里區益民國小活動中心暨地下停車興建工程已順利完工，未來...

彰化電動公車 試營運6折

彰化縣公車進入電動公車時代！彰化縣長王惠美表示，因應南彰旅運需求及二林中科園區通勤所需，新啟用20路電動公車新路線，從員...

廣角鏡／下雨也要領「丁酒」

南投竹山紫南宮「呷丁酒」去年因疫喊卡，今年復辦，比照前年發放調理包，昨上午中部下大雨，信眾熱情不減湧入。廟方準備5萬包1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦