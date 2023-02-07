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台中童綜合醫院與佛教正德醫院今簽MOU 5科駐診
深耕台中海線的童綜合醫院，今與位於南屯區的佛教正德醫院策略聯盟，簽署MOU(合作備忘錄)。童綜合醫院副院長吳肇鑫說，雙方醫療合作，由童綜合派出泌尿科、骨科、神經內科、心臟內科與耳鼻喉科等五科專科醫師至佛教正德醫院支援駐診，就近服務市區患者。
佛教正德醫院為正德開山和尚常律法師體察國人罹癌攀升、費用不貲，發願照顧弱勢，減輕弱勢族群龐大醫療負擔，經歷籌建、四年興建，在2020年營運看診。
今天的簽約儀式在佛教正德醫院一樓大廳舉辦，童綜合醫院總院長童敏哲、佛教正德醫院院長戴翠凌締約，象徵兩院即日起展開醫療聯盟。
與會的衛生局副局長邱惠慈說，童綜合醫院是台中市最具規模的區域醫院，為重度急救責任醫院，佛教正德醫院為地區醫院，初期以安寧緩和醫療為主軸，近期增60床一般急性病床，並與童綜合醫療合作，透過醫療資源垂直整合，落實醫療分級、雙向轉診，提供優質醫療服務。
戴翠凌說，該院成立3年來，引進最新檢查儀器，包括CT電腦斷層掃描(採用世界首部自然心律冠狀動脈能譜)、MRI磁振造影、3D乳房攝影等儀器，更增設科別，今年二月起，延長門診服務時段，期盼體現常律和尚大德醫助眾生的心願。
佛教正德醫院醫療院長林剛民說，該院設有風濕免疫科、家醫科、復健科、中醫科、胸腔內科、神經內科、耳鼻喉科、胃腸肝膽科、心臟內科、泌尿科、骨科等科別，門診從上午8點至中午、下午2時至晚間6時、晚間7時至10時。
童綜合醫院總院長童敏哲說，期盼未來建立深厚的醫療分級與雙向轉診運作模式，提供民眾整合性照護，提升醫療照護品質。
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