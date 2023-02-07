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台中大里益民國小活動中心暨地下停車場完工 與社區共享

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市建設局上午宣布，大里區益民國小活動中心暨地下停車興建工程已順利完工。圖／台中市政府提供
台中市建設局上午宣布，大里區益民國小活動中心暨地下停車興建工程已順利完工。圖／台中市政府提供

台中市建設局上午宣布，經過1年施工並克服疫情影響缺工缺料等困境，大里區益民國小活動中心暨地下停車興建工程已順利完工，未來不僅可以提供學校師生集會、活動需求，也將設置的非營利幼兒園停車場，資源與社區共享。

建設局長陳大田說，益民國小位處大里的商業樞紐，學生有52班、1372人，但學校欠缺大型集會場所，社區缺乏幼兒園和停車空間，興建多功能學生活動中心同時滿足這些需求，非營利幼兒園也將在下半年度啟用。

他說，工程總預算約2億7千餘萬元，交通部前瞻補助及國教署補助計8千5百多萬元，興建地下一層、地上二層鋼筋混凝土造的綠建築，總樓地板面積約8400平方公尺。地下一層是公共停車場，一樓為國小附設幼兒園、圖書館、階梯視聽教室，並後續復原戶外PU跑道、運動區域等校園空間。

二樓是設計挑高10公尺的室內活動中心，可容納一座室內籃球場及表演舞台，完工後提升校園內的硬體建設，也提供地下停車場供周遭居民使用，與校方共創雙贏。

幼兒園 停車場 綠建築 台中市

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