聽新聞
test
0:00 / 0:00
中台灣燈會「香爆」 盧秀燕與經典女孩賞燈：像帶女兒
中台灣燈會今晚「香」氣滿滿。世界棒球經典賽預賽、熱身賽將於台中舉辦，中華隊也正式成立，中市長盧秀燕邀請「經典女孩」擔任代言人，今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，並為3月經典賽暖場。
盧秀燕笑稱，她今晚很開心，像媽媽帶著5位漂亮女兒來逛燈會，也希望全國民眾，可以親子、長輩一起前來共遊；市府「接二連三」舉辦活動，二月舉辦中台灣元宵燈會，接下來三月即將要舉辦世界棒球經典賽。
盧秀燕說，今年台中市是世界棒球經典賽的完全主場，世界棒球經典賽睽違10年，再度回到台中舉辦，全球僅4座城市具舉辦資格，台中市就是其中之一，台中市政府會全力籌備，迎接世界球迷，歡迎全國熱愛棒球的民眾，來台中主場一起為中華隊加油。
盧秀燕與「經典女孩」為大家介紹燈會；盧秀燕說，她最喜歡的燈區之一，是利用天然老樹布置而成的「夢幻樹」；峮峮說，她最喜歡的魔盒世界，科幻感十足；瑟七則表示，她是兔年出生，很喜歡蘿蔔田燈區，這裡有全台灣最大的蘿蔔。
奶昔則提到，她喜歡水上動力機械式主燈；小映說，她最喜歡好冰友找朋友燈區，因為可以看到很難得北極熊和南極企鵝；Yuri表示，所有燈區都很可愛，這次燈會很特別，還可以看到阿凡達。
市府表示，今年燈會很多特色景點可推薦民眾。整片藍色浪漫的星光熠熠，充滿科技感的主燈，善用公園生態的芒草區或夢幻樹，還有像是阿凡達星球一樣魔幻的魔盒世界，也可遠眺中台灣電影中心、綠美圖、會展中心的燈光天際線，近日已吸引42萬人次前來參觀，還有3對新人在燈會求婚成功。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言