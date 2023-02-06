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中台灣燈會「香爆」 盧秀燕與經典女孩賞燈：像帶女兒

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕邀請「經典女孩」擔任代言人，今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，並為3月經典賽暖場。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕邀請「經典女孩」擔任代言人，今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，並為3月經典賽暖場。記者劉柏均／攝影

台灣燈會今晚「香」氣滿滿。世界棒球經典賽預賽、熱身賽將於台中舉辦，中華隊也正式成立，中市長盧秀燕邀請「經典女孩」擔任代言人，今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，並為3月經典賽暖場。

盧秀燕笑稱，她今晚很開心，像媽媽帶著5位漂亮女兒來逛燈會，也希望全國民眾，可以親子、長輩一起前來共遊；市府「接二連三」舉辦活動，二月舉辦中台灣元宵燈會，接下來三月即將要舉辦世界棒球經典賽。

盧秀燕說，今年台中市是世界棒球經典賽的完全主場，世界棒球經典賽睽違10年，再度回到台中舉辦，全球僅4座城市具舉辦資格，台中市就是其中之一，台中市政府會全力籌備，迎接世界球迷，歡迎全國熱愛棒球的民眾，來台中主場一起為中華隊加油。

盧秀燕與「經典女孩」為大家介紹燈會；盧秀燕說，她最喜歡的燈區之一，是利用天然老樹布置而成的「夢幻樹」；峮峮說，她最喜歡的魔盒世界，科幻感十足；瑟七則表示，她是兔年出生，很喜歡蘿蔔田燈區，這裡有全台灣最大的蘿蔔。

奶昔則提到，她喜歡水上動力機械式主燈；小映說，她最喜歡好冰友找朋友燈區，因為可以看到很難得北極熊和南極企鵝；Yuri表示，所有燈區都很可愛，這次燈會很特別，還可以看到阿凡達。

市府表示，今年燈會很多特色景點可推薦民眾。整片藍色浪漫的星光熠熠，充滿科技感的主燈，善用公園生態的芒草區或夢幻樹，還有像是阿凡達星球一樣魔幻的魔盒世界，也可遠眺中台灣電影中心、綠美圖、會展中心的燈光天際線，近日已吸引42萬人次前來參觀，還有3對新人在燈會求婚成功。

台中市長盧秀燕邀請「經典女孩」擔任代言人，今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，並為3月經典賽暖場。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕邀請「經典女孩」擔任代言人，今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，並為3月經典賽暖場。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，民眾與粉絲們擠爆最「香」現場，展現高人氣。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，民眾與粉絲們擠爆最「香」現場，展現高人氣。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，民眾與粉絲們擠爆最「香」現場，展現高人氣。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今晚與峮峮、Yuri、小映、奶昔、瑟七一起看燈會，民眾與粉絲們擠爆最「香」現場，展現高人氣。記者劉柏均／攝影

台灣燈會 盧秀燕 台中市

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