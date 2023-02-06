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中市老屋健檢政策牛步化？ 業者：屋主怕影響房價

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳俞融批評市府改善老屋安全政策牛步化。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳俞融批評市府改善老屋安全政策牛步化。記者陳秋雲/攝影

台中市30年以上老屋約45萬棟占全市四成，市府推動老屋健檢，每件補助1.5萬元，但去年僅23件申請，民代批老安全政策牛步化。都發局表示，中市與安全鑑定機構合作，初步評估僅收1.5萬元，前兩年申請案916件。不動產業者指出，最主要是屋主不願健檢，若結構有問題仔細評估費逾百萬，不但影響房價，修繕更是大筆經費，讓所有權人卻步。

民進黨議員陳俞融批評，台中市老屋健檢申請件數太少了，老屋活化、都更整建補助等件數也不多，老屋活化僅限於中區與部分西區、東南區，北區老屋最多卻未納入，都更整建補助每年都是個位數，甚至掛零，中市府老屋安全改善政策牛步化。

都發局表示，已成立50處都市更新總顧問及危老輔導團，受理諮詢協助提案，台中市重建核准案件數達510案，核定案件量全國第二；因都是實質審查，開工率高達96.8%，全國第一。另老屋健檢，市府與鑑單位協商，每件初估僅收中央補助的1萬5000元，遠低市價，前兩年申請健檢共916件，名列前茅。

中市不動產業者指出，老屋健檢費用，僅目視、抽測外牆及結構，每件花3萬多元，如要細部鑑定，看全棟鋼筋比例、抽測內部混凝土狀況，搭鷹架檢測加上費工耗時，可能要花上百萬元。「健檢以後，挑戰才開始！」業者指出，多數屋主不願申請老屋健檢，除了檢測費用高，接下來重建或改建的花費更高，每戶動輒500、600萬，萬一住戶不同意改善，留下結構不安全的紀錄，豈不影響房價？

老屋 健檢 台中市

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