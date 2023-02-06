星雲大師昨圓寂 南投鐵鐘同日被敲破引網驚呼巧合

2023南投燈會昨晚閉幕，各燈區活動人員進行清理，義工卻發現慈光山人乘寺的許願鐵鐘，昨天竟被敲破，讓該寺師父直說不可思議，也讓人看見無數人的願力驚人。義工將照片PO網分享，有網友提到，與星雲大師同日圓寂，直呼巧合。

南投燈會今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，並由超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人，活動魅力驚人，人潮滿滿，23天狂吸逾500萬人次，更創下20億元商機。而隨昨晚燈會閉幕，各參展燈區人員今進駐收拾清理燈座及設備。

其中，首次參展的慈光山人乘寺，由其設置的3座許願鐵鐘被義工發現，中間的鐘竟被人敲破了，該名義工表示，昨天上午去看時，2座鐘都還好好的，沒想到卻在一夜之間就被敲破了，師父今天看到時也是心頭一陣，直說「這太不可思議」。

由於，金屬製成的鐘被敲破，讓所見之人都感到訝異，義工則有感而發PO文指出，小小的鐘承載無數人的願力。而鐘破了可以補，卻也呈現出人心的虛空，大家都希望敲鐘，能帶來好運，便使勁、用力的敲，他期待破鐘帶走能世間的不安。

不少網友看到鐵鐘破掉的模樣，驚呼「破得真徹底」、「真的看不懂，是怎麼敲的」；也有人驚呼，「是昨天（5日）敲破的嗎？跟星雲法師一同圓寂！」直呼巧合。