台中巨蛋將追加近五成預算？ 市府：漲幅尚無定論

台中巨蛋斥資65億元，招標6次均流標，因工料雙漲，市府相關局處整體評估經費可能暴漲到五成？至今尚無結論。市議員周永鴻指出，不只巨蛋，綠美圖、會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線及橘線等重大建設都比原預估期程延宕又大增預算，要求市府不要宣傳第一，卻不重視做實事，造成行政效率低落。

「台中巨蛋」招標6次均流標，無法克服連年飆漲的成本，甚至因工期長、目前大缺工，營建商也不敢輕易投標公共工程。據了解，市府全盤考量，打算追加大筆預算，以免巨蛋開工遙遙無期，但目前未確定最後金額，最後仍須市政會議及市議會同意追加預算，才算數。

運動局表示，市府以2023年順利發包，巨蛋開工為目標。建設局說明，台中巨蛋公告招標後，仍接獲廠商詢問招標內容或提出相關建議，顯見業界對此案感興趣。市府正邀集相關單位就台中巨蛋工程招標文件研提優化設計方案、評估符合市場行情的預算單價並提出相關專業建議。

中市營建業者指出，公共工程在不影響安全、原功能，可提出縮減工期等替代方案，政府、營建業雙方都樂見其成。以台中巨蛋案來說，附近沒有建案，施作方便，但目前卡到大缺工問題，國內前廿大承攬公共工程營建業者手頭案量仍多，要盤點營建工人及下游工程工班人力是否足夠，至少到目前都難以支應。

議員周永鴻指出，日前有民眾爆料，各公所發送的市政宣傳仍強調「力拚2022年底開工」，但巨蛋1月16日已確定第6度流標，市府根本無法確定動工時間，只是繼續對空喊話「有信心2023年動工」。

周永鴻說，去年5月，盧市府為綠美圖舉辦上梁典禮，就花費550萬，工程告示寫預計2022年6月工期完成，但後來市府改宣傳今年底完工，明年營運。

另盧市府去年7月花300萬為會展中心舉辦上梁典禮，但東側工程進度大幅延宕，2024年整體工程才完工、2025年正式開幕，總預從前市長林佳龍時期的58億元，兩度追加預算增到88.11億。

市府建設局說明，綠美圖主體工程預計今年8月完工後將接著辦理特殊裝修工程，全棟預計2025年底開館營運。經發局表示，國際會展中心東側由市府自行出資興建，工程進度已達75%，預定明年整體工程完工、2025年開幕營運。

台中會展中心西側由市府提供土地，經濟部出資興建，採設定地上權70年給經濟部，經濟部2020年底起，針對國際情勢及疫情影響等議題多次請市府提供分析資料，來往函覆次數高達6次，經濟部去年12月19日已承諾重啟財務評估試算納入綜合報告，市府全力配合。