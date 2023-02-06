台中包辦經典A組預賽、暖身賽 盧秀燕邀打造主場優勢

「2023世界棒球經典賽(WBC)」A組預賽3月8日至12日在台中洲際棒球場舉行，今公布中華隊陣容，同時公告原本在新竹棒球場的熱身賽，3月5日至6日移師到台中。中市運動局長李昱叡說，歡迎進場支持，邀請各地球迷齊聚台中營造「主場優勢」。

台中市運動局長李昱叡表示，經典賽睽違10年再度在台中登板，中華隊將在洲際主場迎戰世界強隊，賽事精彩可期。

李昱叡提到，為營造地主中華隊主場優勢，市府成功爭取3月5日至6日的「官辦熱身賽」在台中洲際棒球場舉行，中華隊將在晚間7點分別與中信兄弟、富邦悍將交手，歡迎球迷踴躍進場支持。

本屆經典賽，中華隊與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬等隊同屬A組，地主隊力拚分組前兩名，以取得東京複賽門票為首要目標。

「2023世界棒球經典賽(WBC)」今進行成軍記者會，現場由林襄、峮峮領銜組成中華隊經典女孩，展現台灣棒球應援文化，讓世界再次看到台灣、看見台中。

運動局表示，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密；感謝主辦單位MLB、中華民國棒球協會、市府各機關全力推動籌備，歡迎國人關注經典賽，一起挺棒球。