台中捷運藍線為何不設坪頂站？ 交通局：地下站體四通八達

台中市民期待的捷運藍線，今由市府都市發展局在龍井區舉辦把部分 「保護區」變更為「捷運系統用地」的說明會。但是說明會上，民進黨市議員張家銨質疑何以不增設在遊園南北路出口的「坪頂站」，另外，張和另兩位市議員林昊佑、林孟令也共同認為市府應以「大眾運輸導向發展（TOD）」方式，做好停車場等配套，達到地方發展目的。

張家銨在說明會上質疑，弘光科大站和正英路站距離800多公尺，可以設兩站，而國際街和遊園南北路也距離800多公尺，為何卻只能在兩地中間折衷設1站？而且，國際街與遊園南北路都有許多人口出入，把站設在中間，也不利兩端出入的民眾。

交通局人員說明，捷運藍線從台中火車站到國際站（B9站）都是地下化，到達國際站後，就像台北市捷運一樣，它會分層有許多四通八達的出口，以利民眾到不同地點。例如民眾要去東海別墅區，有直通的出口，反而會比在兩端設站方便。

接著，捷運通過國際街後就漸漸由地下爬上地面，到了正英路站時已是高架，和國際站的情況完全不同，加上正英站旁有一塊一公頃多的停車場用地，方便民眾停車和來此搭乘捷運，因此也是在那兒設站的考慮。

交通局人員說，捷運通過加上設站，勢必帶動地方發展，因為國際站前有農業區，附近也還有中科特定區等不同的都市計畫範疇，市府站在帶動地方發展角度，未來會一併予以檢討並做必要的變更。

交通局表示，捷運藍線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，是台中第二條捷運，全長約24.78公里，並設置20座車站以及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站貫穿台中東西部，連結新、舊市政中心與海線區域，市府正全力爭取中央盡速核定，讓捷運藍線及早與綠線在市區交會形成十字軸線捷運路網，提供市民更便捷的大眾運輸環境。

局長葉昭甫說，台中市已依據交通部召開的委員會審查意見，針對經費部分完成修正，盼交通部盡速完成審查，轉呈行政院核定，創造中央、地方、民眾三贏。考量捷運大宗物料及鋼筋、混凝土等物料已較先前估算基準年2015年時增漲，希望應依規定由中央及地方共同分攤。