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彰化電動公車首航 員林經溪湖至二林

中央社／ 彰化縣6日電

彰化縣第1次引進電動公車服務，市區客運「20路」今天舉辦試營運首航典禮，路線經員林市、溪湖鎮、二林鎮，全長25公里，這也是彰南捷運先導公車路線，培養先期公共運輸運量。

為滿足民眾往來員林市及二林鎮需求，並因應二林中科園區廠商人員通勤需求，彰化縣政府新闢市區客運「20路」員林往返二林（經溪湖）電動公車，今天辦理試營運首航典禮，彰化縣長王惠美、交通部公路總局台中區監理所副所長連思源等人出席，宣布明天起上路。

王惠美致詞表示，這是縣內首次引進電動公車服務，宣告彰化縣公車路網進入電動公車時代，縣府協助客運業者向中央爭取補助購買34輛電動公車，其中，南彰化的員林客運5輛，明天起試營運2輛，北彰化的彰化客運則是29輛，規劃北彰7條路線、南彰化新增1條路線。

彰化縣政府交通處發布新聞稿表示，「20路」公車從員客員林站發車，沿途停靠員林轉運站、莒光站、員生醫院、員林橋、彰化醫院、果菜市場、員客溪湖站、二林中科園區、福安宮、二林工商、員客二林站等站，全長25公里，行車時間約55至70分鐘，試營運期間每天共16個班次，全程全票打6折，從78元降為47元。

交通處表示，公路總局同意補助縣內客運業約新台幣2億2000萬元購置34輛電動公車，其中員林客運購置5輛，全部交車正式營運將重新編組車輛及班次，提供支線及班次更密集的「20路」公車服務，彰化客運29輛將配置在7條路線，預計今年上半年開始服務。

公車 員林

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