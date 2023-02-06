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彰化高階警官大搬風 督察長、主秘及8個分局長全調動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
警政署今天下午發布新一波高階警官人事調動，彰化縣包括督察長、主任秘書及8個分局長全部調動。記者劉明岩／攝影
警政署今天下午發布新一波高階警官人事調動，彰化縣包括督察長、主任秘書及8個分局長全部調動。記者劉明岩／攝影

警政署今天下午發布新一波高階警官人事調動，彰化縣包括督察長、主任秘書及8個分局長全部調動。

彰化縣警察局此次人事調動，包括督察長婁自強調升國道公路警察局秘書，由花蓮縣警察局督察長謝錫釗接任；主任秘書楊贊鈞調任保安警察第二總隊督察長，由嘉義市政府警察局第二分局分局長程純濱接任。

在八個分局長調動部分，彰化分局分局長王國峯調升南投縣政府警察局督察長，由苗栗縣警察局頭份分局長張明盛接任；員林分局分局長楊志傑調任連江縣警察局督察長，由和美分局長葉文啟接任，和美分局長則由雲林縣警察局虎尾分局長廖志明接任；鹿港分局長郭志豪調任嘉義市警察局第二分局分局長，由新竹縣警察局新埔分局長林英煌調接任。

田中分局分局長林詔徹調任嘉義市警察局第一分局分局長，由花蓮縣警察局鳳林分局長簡龍宏接任；北斗分局長潘嘉旺調任苗栗縣警察局竹南分局長，由南投縣警察局竹山分局長吳詠傑接任；溪湖分局長羅裕城調任新竹縣警察局新湖分局長，由南投縣警察局集集分局分局長黃壬鍵接任；芳苑分局分局長潘智強調任宜蘭縣警察局礁溪分局長，由南投縣警察局信義分局長洪秋賢接任。

警察 南投

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