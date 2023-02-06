紫南宮關心教育出資千萬助學 今年加碼擴及8鄉鎮

南投竹山紫南宮今舉辦「正月十六呷丁酒」，縣長許淑華也到場共襄盛舉，更頒贈感謝狀給紫南宮，感謝廟方長期回饋鄉里，每年補助竹鹿地區學生就學費用達1500萬元，今年更擴大補助對象至8個鄉鎮，預計受惠學生數將可達1萬人。

縣府指出，紫南宮香火鼎盛，但廟方秉持「取之於民、用之於民」的精神，熱心參與地方事務，更致力於社會公益服務，並關心教育，自2015年起全額補助竹山、鹿谷的國中小學生之書籍費、家長會費及團保等代收代辦費，減輕家長負擔。

縣長許淑華說，紫南宮去年補助竹鹿地區學生的費用達1500萬元，逾6500名學生受惠，今年再加碼擴大補助範圍，除原本2鄉鎮，擴及周邊的名間、集集、水里、中寮、魚池、國姓6鄉鎮中小學，校方可依實際人數申請相關費用全額補助。

此外，針對其他5鄉鎮未全額補助的學校，紫南宮也放寬由導師認定確有經費需求的弱勢學童，也能向廟方申請，盼讓更多南投在地學童獲得照顧；教育處粗估，紫南宮未來預估1年補助相關經費將達3000萬元，受惠學童則提高至1萬餘位。

許淑華今專程前往紫南宮，除了參與「呷丁酒」盛事，更親自頒贈感謝狀給廟方，由主委莊秋安代表接受，許淑華說，感謝廟方長期關心縣內教育，協助縣府辦學，減輕縣內家長的經濟壓力，讓孩子們能安心就學，發揮了社會穩定的力量。