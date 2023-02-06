國產雞腿漲到天價 彰化名店公告停售招牌雞腿飯

物價漲不停，彰化縣社頭鄉知名的福井食堂招牌雞腿便當因不敵雞肉居高不下將停售，負責人陳朝強說，國產雞腿每公斤已來到170元天價，一個雞腿便當賣110元，已經沒辦法再漲了，決定明天賣完雞腿便當就暫時停售。

堅持用國產雞肉的陳朝強說，福井食堂招牌雞腿便當進的國產雞腿最近進價已來到 「嚇死人的天價」，每公斤170元，即使是雞排進價也要120元，110元的雞腿便當光一隻雞腿成本就要55元，賣一個便當根本只打平成本，便當沒辦法再漲價，只好決定停售，而90元的雞排便當，如果雞肉價還是節節上升，也可能要停售。

事實上福井食堂一年來曾陸續停售紅燒牛肉飯、鹽烤鮭魚飯、鳳梨蔭醬虱目魚肚飯，後來在老客人哀豪敲碗聲中，甚至建議再漲價都想買，才把虱目魚肚飯從100元漲到110元，恢復販售，但虱目魚肚最近進價一片又漲到80元，節節上漲的物價，讓業者成本壓力極大。

彰化縣養雞協會理事長施能銘說，玉米飼料等原物料從去年到今天大約漲了三成，所以白肉雞、土雞產地價也約漲三成，白肉雞產地價每台斤約35.5元（每公斤約60元），土雞產地價約105元，但到了市場價格又翻高了，原因除了飼料成本高，今年禽流感也來勢洶洶，都會影響雞肉價格居高不下。