獅子會募50萬 帶500名弱勢團體小朋友到麗寶樂園春遊

國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬元，帶500名弱勢團體的小朋友到麗寶樂園春遊。

活動由台中市中央獅子會、台中市省都獅子會、台中市祥和獅子會、台中市長榮獅子會、台中市立人獅子會，在300-C1區洪傳貴總監及活動執行長王釭坪總監的號召共同募得經費50萬，全數作為衛生福利部中區兒童之家財團法人大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園、財團法人台中市私立張秀菊社會社利慈善事業基金會附設兒童之家、社團法人中華傳愛社區發展協會課後輔導班、優力卡社區發展協會課後輔導班500名師生到麗寶樂園的基金。

中央獅子會會長林韋成表示，他去年7月接任會長開始籌備，感謝台中市政府社會局及21世紀不動產的媒合，在300-C3王釭坪總監的統籌及300-C1區洪傳貴總監的結合，和眾多獅友的大力相挺以及各協會的參與，才能成就今天的活動。

林韋成表示，開始的發想只是單純想要辦一場有別於物資或關懷金的捐贈，在獅友的提議下，得知許多弱勢的孩子們因為家裡經濟，在學齡期間都沒有去過遊樂園，才促成今天的春遊活動。