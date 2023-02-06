快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

獅子會募50萬 帶500名弱勢團體小朋友到麗寶樂園春遊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬，帶500名弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園春遊。圖／獅子會提供
國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬，帶500名弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園春遊。圖／獅子會提供

國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬元，帶500名弱勢團體的小朋友到麗寶樂園春遊。

活動由台中市中央獅子會、台中市省都獅子會、台中市祥和獅子會、台中市長榮獅子會、台中市立人獅子會，在300-C1區洪傳貴總監及活動執行長王釭坪總監的號召共同募得經費50萬，全數作為衛生福利部中區兒童之家財團法人大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園、財團法人台中市私立張秀菊社會社利慈善事業基金會附設兒童之家、社團法人中華傳愛社區發展協會課後輔導班、優力卡社區發展協會課後輔導班500名師生到麗寶樂園的基金。

中央獅子會會長林韋成表示，他去年7月接任會長開始籌備，感謝台中市政府社會局及21世紀不動產的媒合，在300-C3王釭坪總監的統籌及300-C1區洪傳貴總監的結合，和眾多獅友的大力相挺以及各協會的參與，才能成就今天的活動。

林韋成表示，開始的發想只是單純想要辦一場有別於物資或關懷金的捐贈，在獅友的提議下，得知許多弱勢的孩子們因為家裡經濟，在學齡期間都沒有去過遊樂園，才促成今天的春遊活動。

王釭坪總監表示，今天活動結餘約17萬元，同步全數捐出給這次參與的協會，作為孩子們未來的幸福基金。

國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬，帶500名弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園春遊。圖／獅子會提供
國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬，帶500名弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園春遊。圖／獅子會提供
國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬，帶500名弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園春遊。圖／獅子會提供
國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬，帶500名弱勢團體的小朋友一起到麗寶樂園春遊。圖／獅子會提供

獅子會

延伸閱讀

獅子會豪助1萬美元買這些救災利器 助消防守護雲林山區

大社惜物銀行落實地方關懷 扶弱、永續一舉兩得

麗寶樂園渡假區春節人潮多 超過40萬人湧入

獅子會捐贈手持線性超音波 Wi-Fi連線隨時隨地做檢查

相關新聞

有人冒名志工稱可提供櫻花季免費通行證 武陵農場急澄清

武陵農場櫻花季2月7日將開始，每年吸引許多遊客上山賞花，採總量管制，最近傳出有人冒名農場志工，稱可提供免費通行證，武陵農...

獅子會募50萬 帶500名弱勢團體小朋友到麗寶樂園春遊

國際獅子會300-C1區的5個友會，今天發起「群獅傳愛 守護希望 歡樂幸福遊麗寶」聯合社服活動，募捐50萬元，帶500名...

歷史的回眸文資建築攝影展登場 緬懷過去記憶

「歷史的回眸─文資建築攝影展」今天起在台中市新文化協會展出，除展出「天外天劇場」等珍貴文資照片，也將播放紀錄片，並將舉辦...

彰化縣首部電動公車今天啟航 員林到二林票價6折

彰化縣首部電動公車今天啟航!彰化縣長王惠美表示，為因應南彰旅運需求及二林中科園區廠商設廠、招募人員通勤所需，首先啟用20...

萬和宮植斗法會百名志工搓湯圓 讓民眾「外帶」顧防疫

台中4大媽祖廟之一的萬和宮，今舉行癸卯兔年植斗祈安法會，廟方依往例，準備平安福圓、壽麵，昨由上百位志工齊聚一堂「搓圓仔」...

影／大雨澆不熄熱情 紫南宮「呷丁酒」人潮不斷

南投竹山紫南宮「呷丁酒」去年因疫喊卡，今年復辦，比照前年改為發放丁酒調理包，並於今天登場。而中部今上午開始下起雨，且雨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。