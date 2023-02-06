歷史的回眸文資建築攝影展登場 緬懷過去記憶

「歷史的回眸─文資建築攝影展」今天起在台中市新文化協會展出，除展出「天外天劇場」等珍貴文資照片，也將播放紀錄片，並將舉辦2場座談會討論台灣文資回顧與反思。

「歷史的回眸─文資建築攝影展」暨相關議題系列講座6日到18日登場，今天在台中市新文化協會舉辦開幕儀式，策展人李宜芳說明，除了靜態的文資照片展覽與紀錄片播放，也舉辦2場講座對談，邀請學術界、文化資產界與建築界專家與談。

好民文化行動協會理事長林芳如在會中致詞指出，這次展覽不只有天外天劇場、也不只有攝影展，還有2場講座在好民文化行動協會，雖然天外天劇場已夷為平地，但是只要市民願意持續以此為基礎，用文化政策跟社會運動的觀點再次來刺激台中社會對文化資產的想像可能，那麼天外天就能持續發揮價值。

回到天外天劇場本身，林芳如認為，無論是創辦人吳子瑜跟當時建築物的先進設計，都顯示一個市民用自己的力量回應大時代的企圖。例如，當年竟然就設立吸菸室這樣的空間，顯示前衛的思維。

林芳如強調，從轉型正義的角度來看，天外天劇場還有很多故事可以講，這也是文資審議的一個困境，當大家都從建築的價值角度來審查保存價值，但是場域精神跟歷史有關，許多文史考究還來不及出現，它們就被判定不具保存價值，這樣也讓台灣社會來不及認識，相當可惜。

李宜芳指出，這次展出的照片包括已被拆除的台中天外天劇場、高雄大舞台戲院、台北陳茂通紅葉園等，希望讓大家重新回眸於那些消逝的建築，或珍視那些被保留成功的老屋，一起來思考更好而永續的文化歷史建築有形與無形的發展對策。