彰化縣首部電動公車今天啟航 員林到二林票價6折

彰化縣首部電動公車今天啟航!彰化縣長王惠美表示，為因應南彰旅運需求及二林中科園區廠商設廠、招募人員通勤所需，首先啟用20路電動公車新路線從員林到二林鎮的運輸路線，也是彰南捷運先導公車，期先培養民眾習慣搭乘公共運輸，試營運期間票價也全面6折優惠。

彰化縣公車路網正式進入電動公車時代，王惠美今天與員林市長游振雄、二林鎮長蔡詩傑、溪湖鎮長何炳樺、及多位縣議員等人主持員林客運20路電動公車首航典禮。

王惠美表示，縣府今年爭取到公路總局同意補助約2億2千萬元，購置34輛電動巴士，其中員林客運總共購置5部Model T電動巴士，做為20路公車，彰化客運公司則分配到29部電動巴士將配置在北彰7條公車路線，也預計在今年上半年上路服務。

王惠美說，經濟要好，交通很重要，二林中科園區除了有矽品投資8百億設廠，最近約有6百名員工進駐，陸續還有成運汽車製造公司、及半導體大廠合晶科技也將投資百億元等進駐園區，提供員工便捷交通非常重要，原希望能有彰南捷運負責運輸，但興建捷運需要時間，所以建置先行公車替代，先培養公共運輸旅次運量，以便未來捷運也能運作更順利。

20路公車從員林市發車，行經埔心鄉、溪湖鎮、直達二林鎮，全線行駛約25公里，停靠26站，經過彰化醫院、員客溪湖站、二林中科園區、二林工商及員客二林站等，主要行駛縣道148線，彰129線及縣道150線，試營運期間每日共16個班次，並有6折票價優待，65歲以上長青族更享有半價優惠，持長青幸福卡更可在每月1000元補助額度內免費扣款使用。

交通部公路總局臺中區監理所副所長連思源說，政府目前在推動2050年淨零碳排，2030年市區公車全面電動化，彰化縣這次的電動公車試營運首航典禮可說是重要里程碑，交通部公路總局也會持續協助挹注相關補助經費。

20路電動公車採用鴻華最新出產Model T電動巴士，搭載300kWh的電池，最大續航里程超過300公里，另外在最高130kW的快充功率下，約可在3個小時將Model T電動巴士充滿，此外車外具有獨特的內輪差警示系統，提供其轉彎時內輪差區域，提供司機一個輕鬆、平穩的駕駛環境，也給乘客帶來舒適、安全的旅程。