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影／大雨澆不熄熱情 紫南宮「呷丁酒」人潮不斷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山紫南宮「呷丁酒」去年因疫喊卡，今年復辦，比照前年改為發放丁酒調理包，並於今天登場。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」去年因疫喊卡，今年復辦，比照前年改為發放丁酒調理包，並於今天登場。記者賴香珊／攝影

南投竹山紫南宮「呷丁酒」去年因疫喊卡，今年復辦，比照前年改為發放丁酒調理包，並於今天登場。而中部今上午開始下起雨，且雨勢不小，但信眾熱情不減，領取人潮持續湧入，廟方表示，今天準備5萬包10萬人份供信眾帶回家吃平安。

紫南宮指出，發錢母、吃丁酒和借發財金是廟內三大重頭戲，丁酒更源於清乾隆10年，當地先民家中添丁，隔年元宵當天得拿閹雞和米酒拜謝土地公，廟方隔天再煮成雞酒與居民共享，才有「正月16呷丁酒」，已有278年歷史。

而紫南宮「呷丁酒」流傳至今，成為台灣一大盛事，享「北天燈、南烽炮、中丁酒」齊名美譽，每年吸引10萬人參加。唯近年受疫情影響，前年取消現場煮丁酒，改為發放丁酒調理包；去年更為避免群聚，取消發放調理包，打破傳統喊卡。

今年評估疫情趨緩，「呷丁酒」恢復辦理，但避免現場飲食，比照前年發送丁酒調理包，預計今天上午9時在紫南宮水濂瀑布停車場發放，未料天公不作美，南投今晨開始下雨，雨勢不小，廟方為此貼心提前於上午8時30分就敲鑼發放。

紫南宮主委莊秋安說，過去一早就湧進數萬人，但今天下雨，排隊人龍較往年短，不過信眾熱情不減，領取人潮持續湧入，而今天準備5萬包10萬人份的調理包，與現場民眾分享，而今年除了有丁酒調理包，還加碼信眾捐贈的1萬公斤地瓜。

莊秋安也提到，紫南宮丁酒調理包是由卜蜂食品製作，其作法與廟方現場煮的一模一樣，安全衛生又好吃，發送前也都有先拜過，請土地公、土地婆及石頭公加持，讓民眾吃平安，民眾拿到後帶回家加熱或微波就能食用，也能自行加料烹煮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
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南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「呷丁酒」今年復辦，今天發放丁酒調理包，現場雖下雨，但信眾熱情不減，排隊領取人潮不斷。記者賴香珊／攝影
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紫南宮

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