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有人冒名武陵農場志工稱可提供免費通行證 農場急澄清

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
櫻花季將開始，有人冒名武陵農場志工稱可提供免費通行證， 農場急澄清。圖／武陵農場臉書粉專
櫻花季將開始，有人冒名武陵農場志工稱可提供免費通行證， 農場急澄清。圖／武陵農場臉書粉專

武陵農場櫻花季2月7日將開始，每年吸引許多遊客上山賞花，採總量管制，最近傳出有人冒名農場志工，稱可提供免費通行證，武陵農場已在官網及臉書粉絲網頁澄清，提醒民眾非經該場官網公告事項所購得的通行證，若衍生糾紛皆與武陵農場無關，可能需負相關的法律責任。

武陵農場在官網及臉書粉絲網頁貼出一張「澄清事項說明」，強調武陵農場生態解說志工，在櫻花季期間僅給予服務勤志工本人一張通行證，登記有案，並無給予任何其他額外名額。

武陵農場副場長胡發韜表示，有志工在不公開的line群組，發現有人表示可替其他人拿到武陵農場櫻花季的通行證，武陵農場立即調查，發現該位民眾並非武陵農場志工，卻假冒農場志工的名義散發不實訊息，意圖混淆視聽或從中牟利，因此提出澄清，希望民眾不要上當受騙。

胡發韜指出，武陵農場只發給農場解說志工一人一張通行證，只能供志工本人通行，並沒有額外提供多餘的通行證。

武陵農場 櫻花季 粉絲

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