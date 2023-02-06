豐原慈濟宮擲筊 印尼嫁來台新住民黃慧妮獲最大獎休旅車

台中市豐原慈濟宮今年首次舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福」活動，昨天元宵節舉辦決賽，印尼嫁來台的新住民黃慧妮，以10個聖杯榮獲第一，獲得最大獎價值85萬元的休旅車。

另外，9歲的女童李緹與另一人同為9個聖杯居次，獲得GOGORO電動機車；豐原慈濟宮今年首度舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福活動」，全部獎項金額共130多萬元，活動於大年初二開始，民眾繳交500元祈福金，就能當場參賽，連續擲出3個聖杯即進入決賽；據了解，有一人為了進入決賽，擲筊81次，花了4萬多元才進入決賽。

豐原慈濟宮昨晚元宵節舉辦決賽，數百入圍民眾輪流上場擲筊，印尼的新住民黃慧妮擲出10個聖杯，拿下第一名，將最大獎價值85萬元的休旅車開回家。