粉紅兔兔魅力爆棚 南投燈會狂吸500萬人創20億商機

2023南投燈會今晚閉幕，因今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」設專屬燈區，由超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人，還沒開始就引發關注；活動登場後果然魅力爆棚，人潮滿滿，23天就狂吸逾500萬人次，創下20億元商機。

南投縣政府指出，因去年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出，大受好評，加上今年是兔年，今年便與爭取與其品牌公司擴大合作，成功獲授權首創引進到台灣辦燈會，以超夯貼圖IP「卡娜赫拉的小動物」為主題設專屬燈區，打造最可愛燈會。

而由超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人，其專屬燈區將打造高達7米高副燈、12組大型氣球偶燈、集章換專屬獎品，以及新春小紅包、雷雕紀念幣等，引爆全台熱烈討論，活動開跑後更是魅力爆棚，成功吸引大小朋友前來朝聖及拍照打卡。

其中，今年的卡娜赫拉的小動物無人機展演也全面升級，無人機數量由300架升級至400架，更打造南投物產篇與南投慶典篇兩個劇本，且加入趣味動態元素，同時搭配水舞、煙火秀，甚至是3D矩陣煙火，均獲得遊客好評。

經縣府統計，南投燈會自元月14日開幕，截至今晚的閉幕晚會，為期23天的參觀人次超過500萬人，周邊經濟產值更高達20億元，遊客整體滿意度則為9成7以上，顯見燈會活動成功帶來商機和人潮，同時提高南投的能見度與知名度。