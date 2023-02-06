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許淑華：投縣府可代管興大南投校區宿舍區
中興大學設立南投校區，居民期待中興新村轉型大學城，南投縣長許淑華說，縣政府會全力配合，希望「中興大學城」早日實現，她也會與國發會討論，建議宿舍區能由縣府代管，避免景觀受損，也讓不具居住資格的員工子孫能繼續居住，不至於流離失所。
中興新村過去是省政府駐地，雖然風光早已不在，但極具歷史與文化價值，南投縣政府列為文化景觀，並修正「中興新村保存原則及保存維護計畫」大幅放寬限制，讓過去沒有建照的眷舍群獲得解套。
去年興大設立南投校區，國發會也發文收回眷舍；宿舍區居住省府老員工和子女，第一代居民凋零老去，第二代子女無居住權，和母親同住的第二代「老李」，看著母親年歲又大，宿舍早晚被回收，只能在去年黯然搬離。
老李說，對政府來說這裡只是「眷舍」，員工過世後子女無權繼續占用，但對他們來說，破舊簡陋的房子就是他的「家」，雖然新房子更大更舒適，但感覺「根」被硬生生拔斷。
中興新村有中興會堂等歷史建築、2400多間眷舍，第一代過世，子孫不具居住資格，面臨眷舍被收回的窘境，居民希望「以租代護」方式繼續居住，許淑華說，她也不捨居民流離失所，宿舍群年久失修，希望和國發會洽談，可以讓縣府代管，保存中興文化景觀。
除了興大進駐外，國發會中興新村活化專案辦公室推動「中興新村地方創生育成村」，讓創生團隊進駐，提供免費辦公環境，每年還給10萬元補助，並且定期邀請學者專家和產業界開課輔導，希望中興新村成為重要的創生基地。
許淑華說，對興大南投校區和地方創生育成村進駐中興新村，都樂觀其成，在文化景觀保護的前提下，縣府會全力配合中央和進駐團隊發展。
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