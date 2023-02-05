快訊

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

春節最後一期大樂透獎號出爐 中了爽領1.3億

蔡總統、蔣萬安台灣燈會同框 柯文哲被安排在舞台最旁邊

花在彰化閉幕 春節吸引逾95萬人次參觀

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮。記者林宛諭／攝影
彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮。記者林宛諭／攝影

彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮，超越去年70萬人次，彰化縣長王惠美說，期待未來能突破百萬人潮，好還要更好。

王惠美說，彰化八卦山現在還有月影燈季幸福兔u活動，及彰化縣立美術館展出的故宮國寶遊彰化2.0等都持續到2月28日，包括故宮鎮館三寶之一「翠玉白菜」，「遼至金玉龍紋盤」、「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」等4件文物展出都相當有可看性。

花在彰化活動今年以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領遊客漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，搭配輕航機飛行表演等各式展演活動，在溪州公園的大展場不用門票，可賞花看表演，又能連結附近北斗與田尾公路花園等美食與賞花之旅，所以今年吸引超過95萬人次入園賞玩。

王惠美今天主持閉幕典禮時說，彰化縣是農業大縣，花都位於田尾，從田尾、埤頭、永靖、溪州等鄉鎮有很多樣性的苗木花卉產業，因此透過花在彰化活動，提供了一個春節旅遊很好的場所，感謝所有參與的各鄉鎮市公所、農會、民間企業團體，出錢出力共同來協助佈展，如何讓產業結合觀光發展帶動到經濟發展，縣府會持續的努力，一起讓彰化更好更美。

彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮。記者林宛諭／攝影
彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮。記者林宛諭／攝影
彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，彰化縣長王惠美主持閉幕典禮。圖／彰化縣政府提供
彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，彰化縣長王惠美主持閉幕典禮。圖／彰化縣政府提供

王惠美 春節 賞花

延伸閱讀

有195年歷史全台僅有 花壇白沙坑迎燈排慶元宵

「花在彰化」今開幕 推出限量農遊體驗、親子野餐活動

相關新聞

影／大甲媽今年9天8夜遶境時間確定 4月21日晚間11時5分起駕

大甲鎮瀾宮今晚進行擲筊典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，確定9天8夜遶境進香活動，將在國曆4月21日11時5分起駕...

花在彰化閉幕 春節吸引逾95萬人次參觀

彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮，超越去年70萬人次，彰化縣長王惠美說，期待...

有195年歷史全台僅有 花壇白沙坑迎燈排慶元宵

今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉行點燈祈福儀式，隨即由文...

鹿港頂番婆踩街鬧元宵 田中猜燈謎晚會將登場

彰化縣鹿港鎮頂番婆今天有踩街鬧元宵活動，向社區店家說好話，就可領糖果、飲料等小禮物，有如西洋萬聖節般熱鬧；田中鎮公所與乾...

台中捷運藍線7場說明會 6日起都發局臉書直播不漏失

台中市政府都發局配合「捷運藍線」變更都市計畫，2月2日起在沿線行政區共辦理7場說明會，第一場在梧棲公所，

1169上網熱點部分使用率偏低 每月用不到10次...中市府：滾動檢討

台中市政府2013年起提供iTaichung免費無線上網服務，共建置1169個無線上網熱點。台中審計處指出，部分非設在公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。