花在彰化閉幕 春節吸引逾95萬人次參觀

彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮，超越去年70萬人次，彰化縣長王惠美說，期待未來能突破百萬人潮，好還要更好。

王惠美說，彰化八卦山現在還有月影燈季幸福兔u活動，及彰化縣立美術館展出的故宮國寶遊彰化2.0等都持續到2月28日，包括故宮鎮館三寶之一「翠玉白菜」，「遼至金玉龍紋盤」、「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」等4件文物展出都相當有可看性。

花在彰化活動今年以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領遊客漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，搭配輕航機飛行表演等各式展演活動，在溪州公園的大展場不用門票，可賞花看表演，又能連結附近北斗與田尾公路花園等美食與賞花之旅，所以今年吸引超過95萬人次入園賞玩。