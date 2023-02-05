花在彰化閉幕 春節吸引逾95萬人次參觀
彰化縣「花在彰化」活動今天閉幕，農曆春節15天展期共吸引逾95萬人次旅遊人潮，超越去年70萬人次，彰化縣長王惠美說，期待未來能突破百萬人潮，好還要更好。
王惠美說，彰化八卦山現在還有月影燈季幸福兔u活動，及彰化縣立美術館展出的故宮國寶遊彰化2.0等都持續到2月28日，包括故宮鎮館三寶之一「翠玉白菜」，「遼至金玉龍紋盤」、「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」等4件文物展出都相當有可看性。
花在彰化活動今年以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領遊客漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，搭配輕航機飛行表演等各式展演活動，在溪州公園的大展場不用門票，可賞花看表演，又能連結附近北斗與田尾公路花園等美食與賞花之旅，所以今年吸引超過95萬人次入園賞玩。
王惠美今天主持閉幕典禮時說，彰化縣是農業大縣，花都位於田尾，從田尾、埤頭、永靖、溪州等鄉鎮有很多樣性的苗木花卉產業，因此透過花在彰化活動，提供了一個春節旅遊很好的場所，感謝所有參與的各鄉鎮市公所、農會、民間企業團體，出錢出力共同來協助佈展，如何讓產業結合觀光發展帶動到經濟發展，縣府會持續的努力，一起讓彰化更好更美。
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