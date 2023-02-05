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有195年歷史全台僅有 花壇白沙坑迎燈排慶元宵

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮後，扶著神轎遶境白沙坑。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮後，扶著神轎遶境白沙坑。記者劉明岩／攝影

今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉行點燈祈福儀式，隨即由文德宮福德老爺引領，沿著白沙坑大街小巷，通宵達旦，展開燈排遶境活動，熱鬧非凡。

王惠美表示，花壇鄉文德宮供奉開基福德正神，頭戴烏紗帽，為全國唯一官封土地公，香火鼎盛。「迎燈排」緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街觀賞花燈，見景傷情，感於家鄉老母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養父母晚年，道光皇帝為嘉慰他的孝行，旨賜白沙坑每年元宵節仿照京城「迎花燈」，至今邁入第195年，並在2008年登錄為彰化縣無形文化資產。

文化局指出，白沙坑迎燈排每座由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀，每個燈籠則寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，其保存了相當程度的傳統形式與作法，顯得草根性十足，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領各式陣頭開始遶行白沙坑大街小巷。

今晚在文德宮舉行的點燈祈福儀式，由彰化縣長王惠美、文德宮主委李錫圭及各界民意代表等人向福德正神祈福，點亮兔年象徵揚眉兔氣、兔飛猛進的燈排，隨後一起舉起燈排，向福德正神三敬禮，再由王縣長掌福德老爺神轎，並與今年參與的燈排展開燈排繞境，一起祈求大家平安幸福，進行迎燈排遶境活動。

迎燈排繞境通常是在元宵節辦理，連續3天的迎燈排繞境，每天晚上7時起，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始繞行白沙坑大街小巷，民眾則擺香案相迎，一起祈求平安幸福，到凌晨才休息。

今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉行點燈祈福儀式。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉行點燈祈福儀式。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮。記者劉明岩／攝影
今天是元宵節，已持續195年歷史的花壇「白沙坑迎燈排」活動，晚間由縣長王惠美等人，在花壇文德宮舉燈排向福德老爺行禮。記者劉明岩／攝影

元宵節 王惠美 遶境 花燈

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