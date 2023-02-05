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山區乾旱季節 玉管處：3間山屋已無水 注意用火安全

中央社／ 南投5日電

玉山國家公園管理處統計山區山屋儲水情形，發現玉山圓峰山屋儲水量低，要住山屋的山友須從排雲山莊背水過去，而馬布谷及庫哈諾辛等3山屋已無水可用，籲山友注意用火安全。

玉管處今天發布新聞稿指出，山區目前處在乾旱季節，降雨比較少，紫外線強，蒸發量大，加上水源有限，統計山區山屋儲水情形，發現大分山屋、馬布谷山屋以及庫哈諾辛山屋3間山屋的蓄水桶已無水可用。

玉管處表示，要居住大分山屋、馬布谷山屋及庫哈諾辛山屋3間山屋的山友，要自行到溪邊取水或進入森林取水。

玉管處指出，位在玉山的圓峰山屋，蓄水塔儲水量低，建議要前往圓峰山屋的山友在排雲山莊背水過去，而排雲山莊現在上方水源已乾涸，須不定期抽水使用，呼籲山友配合節約用水措施。

玉管處呼籲，山友在出發前研擬登山計畫時，應確認山上有無合適水源地點及自行取水，避免發生無水可喝窘境，也須特別注意用火安全，謹慎使用炊具，避免發生火災，也歡迎山友主動回報玉山園區內各宿營點山屋蓄水設備水量及實際可取水的詳細地點，嘉惠更多山友。

山友 玉山國家公園

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