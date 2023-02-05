影／大甲媽今年9天8夜遶境時間確定 4月21日晚間11時5分起駕

大甲鎮瀾宮今晚進行擲筊典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，確定9天8夜遶境進香活動，將在國曆4月21日11時5分起駕。

大甲媽遶境進香已成國際盛事，每年吸引國內、外上百萬的媽祖信徒參與。大甲鎮瀾宮依照傳統，今晚舉行癸卯年遶境進香「筊筶典禮」，決定今年大甲媽遶境起駕日。廟方下午3時，從神龕內恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽於大殿安座後，百人誦經團安排祈福儀式。

晚間6時舉行「筊筶典禮」，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率領全體董監事一同擲筊請示媽祖，確定為期9天的遶境進香活動，將在4月7日晚間11時5分起駕。

今年遶境進香頭香台北聖鳳宮大甲媽祖聯誼會、貳香桃園鎮德宮管理委員會、參香豐原鎮清宮慈聖天上聖母會、贊香台中朝聖宮台中天上聖母會、贊香中壢朝明宮天上聖母會。

從2021年底，大甲鎮瀾宮因廟內建築老舊，有安全性顧慮，開始整修，重新邀請許多當年替鎮瀾宮進行廟內彩繪的藝師，「重修」作品，兼顧廟內的翻新和文化的傳承。