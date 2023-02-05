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鹿港頂番婆踩街鬧元宵 田中猜燈謎晚會將登場
彰化縣鹿港鎮頂番婆今天有踩街鬧元宵活動，向社區店家說好話，就可領糖果、飲料等小禮物，有如西洋萬聖節般熱鬧；田中鎮公所與乾德宮合辦的「歡樂玉兔慶元宵晚會」今晚6點將在乾德宮發送限量造型提燈，還有猜燈謎、摸彩、擲金媽祖活動。
鹿港鎮一年一度的頂番婆踩街鬧元宵活動，今天下午在萬興宮出發踩街，晚間7時在新人和橋有點燈儀式，並發送提袋，沿路許多店家都準備了糖果餅乾、科學麵、飲料等，小朋友只要跟店家說吉祥話，就可領到小禮物，永順宮也準備小紅包發送。
彰化家扶中心也在頂番婆全聯旁擺攤義賣小燈籠到晚間10時，民眾可以購買古仔燈，參加踩街，感受元宵熱鬧氣氛，又能幫助弱勢學子，一舉二得。
田中鎮公所與乾德宮合辦的「歡樂玉兔慶元宵晚會」今晚也將在乾德宮登場，田中鎮長蕭淑芬也要與幼兒園小朋友、家長一起從火車站出發提燈籠踩街，再到乾德宮和大家共度元宵節，民眾也可以加入踩街行列。
田中今晚猜燈謎活動獎品豐富有42寸電視、iphone14、禮券等，還有可以試試運氣報名參加擲金牛、擲金媽祖，連續7筊杯就可把純金牛和金媽祖請回家。
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