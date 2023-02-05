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台中捷運藍線7場說明會 6日起都發局臉書直播不漏失

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運藍線目前還在規劃中，圖為草案路線。圖／中市府提供
台中捷運藍線目前還在規劃中，圖為草案路線。圖／中市府提供

台中市政府都發局配合「捷運藍線」變更都市計畫，2月2日起在沿線行政區共辦理7場說明會，第一場在梧棲公所，

在場民眾多反映聯合開發區域應擴大、呼籲藍線延伸到新開發區域。明天在龍井公所聽取地方民意，因在下午2點舉行，都發局將在臉書直播說明會過程。

台中捷運藍線眾所關注，市府都發局2月2日起在沿線行政區舉辦7場說明會，第1場2日已在梧棲區公所舉行，現場民眾多反映，聯合開發區域應再擴大，繁榮地方發展；另有部分新社區居民希望藍線延伸到住地附近，不過因屬未來捷運橘線範圍，還待開發。部分民眾反映說明會都在下午，民眾上班無法參加。都發局決定第2場起，即明天的龍井場以臉書直播方式，可回放收看。

還有6場說明會都在下午兩點行，6日在龍井區公所5樓禮堂、8日在沙鹿區公所5樓禮堂、9日在西屯區公所7樓禮堂、10日在西區公所4樓禮堂、13日在中區公所6樓禮堂、15日在東區區公所2樓禮堂。

台中捷運藍線全長24.78公里，貫穿台中的台灣大道，經台中港特定區、靜宜-弘光商圈、東海商圈、中科世貿商圈、新市政商圈、中區舊城及台中車站商圈等，計橫跨台中港特定區、中科特定區、台中市都市計畫等3處都市計畫區。

高架段約10.30公里，設8座高架車站；地下段約14.48公里，設12座地下車站，總經費估1309億元。

台中捷運 開發區 都市計畫

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