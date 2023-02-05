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1169上網熱點部分使用率偏低 每月用不到10次...中市府：滾動檢討

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府在全市設1169個熱點，部分使用率低，審計處要求檢討。記者陳秋雲/攝影
中市府在全市設1169個熱點，部分使用率低，審計處要求檢討。記者陳秋雲/攝影

台中市政府2013年起提供iTaichung免費無線上網服務，共建置1169個無線上網熱點。台中審計處指出，部分非設在公家單位的熱點，4個月使用不到30次，要求依規定辦理可用性檢測，以免浪費公帑。

審計處指出，部分iTaichung免費無線上網熱點服務，連續4個月使用人次，低於30人次；有熱點設置在非市府轄屬機關處所，使用率偏低；部分熱點附近已有中央機關設置熱點服務，使用人次低於整體平均值；另未依規定辦理熱點可用性檢測作業，都有待改善。

民進黨議員陳雅惠說，市府截至2022年12月底共建置1169個無線上網熱點，部分熱點使用率偏低，而有些熱點活動人多就難上線，陳雅惠要求新成立的數位治理局全面盤點，發揮熱點效能。

數位局指出，已訂定熱點退場機制，滾動檢討更換設置點；另有關部份熱點附近已有中央機關設置熱點服務部份，如高鐵站、火車站、梨山賓館等，相關重複地點經現勘後已調整。對審計處及議員的建議，數位局將納入參考，滾動調整iTaichung熱點布建地點以服務民眾。

iTaichung免費無線上網熱點地點，涵蓋台灣大道市政大樓、陽明大樓、州廳、區公所、戶政所、地政所、文化中心、圖書館、文教會館、公園綠地、觀光景點、魅力商圈、交通轉乘點、4大超商外部及公車站等室內外公共場域。

iTaichung免費無線上網熱點，平均一年建置約130個，分布數量最多的前三區，分別為西屯區121個、北屯區105個、北區98個；熱點數量最少的末三區，分別為石岡區9個、外埔區6個、大安區5個。

陳雅惠 台中市

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