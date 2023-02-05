員林衡文宮未婚聯誼情人節前報名 女生免費網路報名

彰化縣員林市衡文宮與員青獅子會合辦未婚聯誼活動，2月13日起開放報名，以往男生名額幾乎當天就秒殺，未免女生害羞，今年也開放女生網路免費報名，未婚男女可到衝文宮拜月老，並藉由未婚聯誼找到有情人。

衡文宮的未婚聯誼活動因疫情停辦2年，今年疫情和緩，未婚聯誼將在白色情人節前的3月11日舉辦，開放報名時間也在西洋情人節前，聯誼活動還會安排拋繡球過喜鵲橋活動，主辦單位將會送給配對成功的有情人西堤餐券，讓配對成功者直接去吃情人餐。

衡文宮副總幹事陳虹蕙說，今年未婚聯誼共開放男女各60名名額，以往男生現場報名幾乎當天就額滿，但女生往往不好意思現場報名，所以今年開放女生網路報名，且女生免報名費。

陳虹蕙說，以往每次未婚聯誼活動平均約促成4對配對成功，這次選在白色情人節前舉辦，也是希望能促成佳偶，讓單身者在情人節不孤單，未婚聯誼舉辦多年已促成不少佳偶，他們還會回文衡宮還願請月老「吃喜餅」。

衝文宮的月老會提供姻緣三寶為紅線、姻緣疏文跟緣錢粉，陳虹蕙說，欲求姻緣者可先寫上姻緣疏文拜月老，而緣錢粉是男女文定時使用的物品，代表「人到緣就到」，會讓參加者把緣錢粉帶回家，祈求好緣份跟著到。

陳虹蕙說，月老三寶很靈驗，最近有一名律師已經40幾歲，一直找不到適合的對象，就非常虔誠的來拜月老，寫姻緣疏文，希望月老早日幫他牽紅線，沒想到沒多久就認識另一半，交往3個月兩人決定結婚，拿著喜餅來還願，大家都很替他高興。

未婚聯誼活動將於2月13日上午9時開始報名，參加者限68到85年次，無婚姻記錄者，男生需親自到員林市衡文宮服務台報名，報名費1200元，女生可透過網路表單免費報名，