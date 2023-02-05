后里火車頭社區協會辦元宵活動 賞櫻、採果、吃好料

台中市后里區火車頭社區營造促進協會今天辦「火車頭啟航，揪您來去后里賞櫻、採果、吃好料」活動，結合元宵節傳統民俗節慶，民眾參加健行活動，也在后義宮搓湯圓。

台中市后里區火車頭社區營造促進協會理事長及后里區義里里里長林東成表示，后義宮附近早期為糖廠五分車的火車站，地方俗稱「火車頭」；崴立機電公司認養中科櫻花園區，栽植吉野櫻、河津櫻、牡丹櫻、普賢象櫻等數百株櫻花，每年櫻花季吸引很多遊客賞櫻；泰安派出所櫻花、永興路櫻花道、毘廬禪寺、櫻花鐵馬道、橘祥合院都是后里區的賞櫻景點。

后里產柑橘、高接梨、馬鈴薯、香水百合、劍蘭、火鶴等，在政府輔導下，為農民帶來經濟效益，另有后里馬場及后豐鐵馬道等休閒產業。

林東成表示，今年后里中科崴立櫻花園區的櫻花，預計2月18日至3月10日是花期，台中市后里區火車頭社區營造促進協會向台中市觀光旅遊局爭取經費，舉辦「火車頭啟航，揪您來去后里賞櫻、採果、吃好料」活動，邀民眾到后里一日遊，賞櫻、採果、吃好料。