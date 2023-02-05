與南投青農座談 陳吉仲：會改善產銷履歷驗證

民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧邀請農委會主委陳吉仲和南投青農座談。陳吉仲指出，農委會最重要目標是要讓農作者能有好出路，除強韌農業基礎建設，也會改善產銷履歷驗證。

民主進步黨南投縣立委補選參選人蔡培慧今天發布新聞指出，蔡培慧總部邀請陳吉仲來到南投中興新村和10多名青農進行座談，其中有來自南投名間鄉的果農帶來新品種的雙色火龍果與大家分享。

在座談會上，青農們針對旱灌水利工程、農產品初級加工場、愛玉產銷履歷、農村低碳旅遊及食農教育等議題進行討論；蔡培慧說，希望農委會補助中小型農機具補助納入燈照設施項目，鼓勵農民使用省電節能產品。

陳吉仲除允諾將中小型農機具納入燈照設施項目外，也說明行政院推動強韌農業政策基礎工程內容中，包括因應極端氣候的水利設施及農水路建設及提高農產，加值化協助農民成功內外銷。

陳吉仲說，農委會最重要的目標就是要讓國內第一線農作者能有好出路，除強韌農業基礎建設外，也會改善產銷履歷驗證補助，並將與負責內銷的財團法人農業科技研究院及外貿協會研議對策，讓台灣優質的農業技術及農產製品發揮最好效益。