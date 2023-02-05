彩虹眷村涉民、刑事糾紛 警分局長送彩虹爺爺慰問金

彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，已是台中南屯知名景點，去年間因經營權、版權爭議，彩虹村衍生出民、刑事訴訟，黃晚年生活經濟不穩，第四警分局長李建興得知後，前天拜訪黃與轄內另名低收的七旬許姓婦人，送上12.5萬慰問金。

彩虹爺爺黃永阜在今年1月間才歡度100歲生日，不過去年間，黃妻除控訴與彩虹文創公司的分潤糾紛外，彩虹文創負責人與員工等14人，因不滿不滿市府為加固工程，要求遷出，因此以塗漆將彩繪覆蓋，遭市府提告刑事毀損，另外民事部分，也提出恢復原狀的訴訟，市府預計清明節前後開放。

第四警分局李建興在今年1月間到任，到任後關心轄內有經濟狀況的長者，前年分別拜會黃永阜，以及另名七旬的許姓婦人，黃是因與彩虹文創的糾紛，晚年經濟狀況不穩，因此李除自掏腰包外，也與轄區內善心人士、民間團體，籌措了6.5萬元，希望能幫助黃的晚年生活。

另外，許姓婦人則是長子因車禍過世，次子有精神障礙，收入來源僅靠在工廠打工的孫女，一家三口擠在狹小的居住環境，而且次子需要定期回診就醫，經濟狀況困窘，李建興得知後，也送上6萬元慰問金，希望許婦好好生活，不要萌生負面想法。