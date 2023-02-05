中捷活動送燈籠 與3年前同款

台中捷運結合元宵節行銷，民眾到北屯總站拍照上傳後，再到指定店家消費滿200元，可兌換中捷列車造型燈籠。議員批評圖利特定商家，而且送的燈籠與3年前燈籠同款，質疑清庫存還要民眾掏錢。中捷回應，該活動並未圖利廠商，捷運市集消費滿額也能兌換，該款燈籠無年分或生肖標示，並非清庫存。

台中捷運結合北屯總站旁的超商與藥妝店，推出拍照、消費滿額贈獎活動。民進黨議員林祈烽說，乘客得在北屯總站拍照，還要去商家消費滿200元，才能兌換中捷列車造型燈籠；他質疑為何選定該特定商家，有圖利嫌疑。

議員批評，中捷送的列車燈籠，與2020年台灣燈會時送的提燈款式相同，當時得買4組悠遊卡套組才能獲贈，現在卻變成消費滿額贈送，難道是在清庫存？要求中捷公司說明。

議員質疑，中捷行銷活動應該擴大到各站點周邊，而非針對特定車站、特定廠商，否則整體宣傳效果不大。

中捷公司指出，中捷致力與沿線店家合作，今年元宵節與全台首家LINE FRIENDS超商門市合作，推出消費滿額贈送燈籠活動，透過互動參與與品牌話題性，吸引民眾搭乘捷運前往拍照、打卡，既可提升載客運量，也能帶動車站周邊的觀光旅遊發展。

中捷昨天、今天在捷運市政府站1號出口外舉辦元宵市集，消費者若按讚、分享中捷臉書粉專，並在市集消費200元，也可兌換列車燈籠，該活動並非圖利特定廠商；中捷並也強調澄清，該款列車造型燈籠沒有年分或特定生肖，絕非為了清庫存才辦活動。