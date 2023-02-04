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影／台中東勢新丁粄節今登場 超大型扭蛋機嗨翻

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市副市長王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍等人手持長刀，在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替東勢新丁粄節揭開序幕。記者林佩均／攝影
台中市副市長王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍等人手持長刀，在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替東勢新丁粄節揭開序幕。記者林佩均／攝影

全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」今在東勢客家文化園區登場，台中市副市長王育敏率領開幕，盼獨一無二的「鬪粄文化」登錄中市的無形文化資產。王更與多位民代、里長到超大型扭蛋機體驗，現場與一對雙胞胎小姊妹同歡，鼓勵市民結婚、喜添子女。

今天下午3點，由身聲劇場等26組特色踩街團隊熱鬧登場，王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍與多位里長到場，眾人手持長刀在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替為期2天的新丁粄節揭開序幕，美味的鬪粄將在晚間分送給現場民眾。

王育敏致詞表示，「2023台中東勢新丁粄節」榮列中央客委會2023年全國「客庄大節」之一，保留傳統原汁原味的鬪粄比賽，她期望將獨一無二的「鬪粄文化」登錄為中市的無形文化資產。

王強調，新丁粄節的核心精神是提倡性平、鼓勵生育，不但是一年之中全國客庄活動的開始，更象徵新生命的開始，明天「正月半」將進行具特殊文化意義的求子儀式，歡迎求子心切的民眾報名參加。

去年全國生育率持續低迷，江啟臣說，新丁粄活動意義是求子，以前農業社會生男丁送粄，現在男女平等，桃粄、龜粄同樣好，他鼓勵市民，「該結婚的結婚，該生小孩的生小孩」，台中市280餘萬人口，還要持續增加。

現場有新丁粄節客製化的大型扭蛋機，王育敏與多位民代、里長一起玩扭蛋機，現場一對雙胞胎小姊妹上前體驗，一旁民眾直呼好玩又刺激，氣氛熱絡。

東勢新丁粄節為期2天，規劃求文昌、哈客舞青春、Chill山城夜、新丁Night Show等系列活動，邀請金曲獎最佳客語歌手劉劭希、吉那罐子、FEniX、高爾宣等藝人登台演出，活動場域包含：園區、台中客家故事館、東勢文化街區等共規劃180個活動攤位，有社區成長教室、DIY體驗、客家美食、農特產品、手工藝品等，展現客庄在地產業的多元性。

現場有新丁粄節客製化的大型扭蛋機，台中市副市長王育敏與多位民代、里長一起玩扭蛋機，現場一對雙胞胎小姊妹上前體驗，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影
現場有新丁粄節客製化的大型扭蛋機，台中市副市長王育敏與多位民代、里長一起玩扭蛋機，現場一對雙胞胎小姊妹上前體驗，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今天下午在東勢客家文化園區登場，現場勁歌熱舞，嗨到最高點。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今天下午在東勢客家文化園區登場，現場勁歌熱舞，嗨到最高點。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今下午在東勢客家文化園區揭開序幕，26組特色踩街團隊炒熱氣氛。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今下午在東勢客家文化園區揭開序幕，26組特色踩街團隊炒熱氣氛。記者林佩均／攝影
台中市副市長王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍等人手持長刀，在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替東勢新丁粄節揭開序幕。記者林佩均／攝影
台中市副市長王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍等人手持長刀，在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替東勢新丁粄節揭開序幕。記者林佩均／攝影
台中市副市長王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍等人手持長刀，在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替東勢新丁粄節揭開序幕。記者林佩均／攝影
台中市副市長王育敏與客委會主委楊長鎮、立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、台中市客委會主委江俊龍等人手持長刀，在重達120斤的桃粄、壽粄上劃下，替東勢新丁粄節揭開序幕。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今下午在東勢客家文化園區揭開序幕，26組特色踩街團隊炒熱氣氛。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今下午在東勢客家文化園區揭開序幕，26組特色踩街團隊炒熱氣氛。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今下午在東勢客家文化園區揭開序幕，26組特色踩街團隊炒熱氣氛。記者林佩均／攝影
全國客庄大節為首的「2023台中東勢新丁粄節」，今下午在東勢客家文化園區揭開序幕，26組特色踩街團隊炒熱氣氛。記者林佩均／攝影

新丁粄 王育敏 文化資產

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