果然是書院派 彰化和美道東書院開春先拜朱熹及魁星

國定古蹟彰化和美道東書院今天的新春團拜與眾不同，在向朱文公(朱熹)神位及魁星神像等眾神明祈福後，舉辦新春開筆儀式寫吉祥字，縣長王惠美寫出「旺兔安昌」，美術大師林俊寅寫下「揚眉吐氣 兔年呈祥」，隨後與貴賓們一起寫出「萬事如意新氣象」，在新的兔年，祈求大家都能金兔報喜、闔家平安如意。

彰化縣道東文教協會今天上午在和美道東書院辦理「癸卯年道東書院新春團拜暨新春開筆儀式」，縣長王惠美說，彰化昔日有白沙、道東、文開、興賢、螺青等五大書院，其中道東書院在1985年被指定為國定古蹟，是早期和美地區重要的文教中心，書院成立以後，文風鼎盛、作育英才，堪稱為和美文教的搖籃。

王惠美說，道東文教協會長期在道東書院推動藝文活動，希望透過文化活動的推廣，讓書院變成和美一個休閒、育樂的好場所，讓文化能夠向下扎根，也期許和美鎮公所能夠點線面將文化、教育與觀光進行串聯，發展更多的輕旅行，造就和美地區的經濟發展。

和美鎮長林庚壬表示，現在雖然已邁入科技時代，訊息傳播的速度很快，但還是需要一些藝文活動陶冶性情，特別感謝在道東文教協會鄭飛虎理事長帶領之下，文創、文藝等相關活動辦得相當好，帶動和美的文教氣息。

道東文教協會理事長鄭飛虎表示，道東文教協會承辦的新春開筆活動，藉此活動可連繫藝文界人士及社會人士之間的感情，藉以推動新一年的文教工作，提升社會人文素質，並希望帶動社會大眾能夠一起來參與道東書院各項活動。