八仙山林地內引火炊煮「竟還搭建營火基地」 21人觸法當場查獲

一行人到八仙山事業區的造林地遊玩，竟搭建營火基地，東勢林管處昨天獲報派員調查，發現營地冒著火煙且有炊煮餐具，蒐證後就地埋伏，查獲21人依法偵辦。

東勢林管處今天發布新聞稿指出，3日上午接獲通報，八仙山事業區第54林班造林地發現營火基地，派遣鞍馬山工作站7名人員會同保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊員警，中午12時抵達現場，發現營地仍冒火煙且遺留大量炊煮餐具。

現場立即啟動蒐證機制，並在附近林地搜索蹤跡，就地進行埋伏，當天下午接近3時，查獲陸續返回營地人員共計21名，經調查一行人為朋友，相約上山遊玩，案發地為造林地，研判營火所用林木，為林下整理撫育遺留的小徑木。

東勢林管處指出，周遭遍植香杉、紅檜、扁柏等造林樹種，屬於針一級貴重木，樹種帶有油質及芳香味，一旦營火不慎引發森林火災，將造成巨大損失並搶救不易。

一行人在營地內引火行為已觸犯森林法，依規可處新台幣12萬元以上60萬元以下罰鍰外，另擅自取用林木營火屬竊取行為，也是觸犯森林法，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上600萬元以下罰金，屬貴重木者，加重其刑至1/2，全案交由警方偵辦。

東勢林區管理處呼籲，乾燥季節來臨，中部山區已將近2個月未曾降雨，林地相當乾燥，一點火星就可能引起森林火災，提醒民眾，森林區域切勿引火，進入山林勿生火煮食、亂丟菸蒂、引火燒墾。 東勢林管處3日上午獲報在八仙山事業區第54林班造林地發現營火基地，隨即會同警方到場調查，蒐證後埋伏逮獲一行共21人，眾人在營地內引火行為已觸犯森林法，全案交由警方偵辦。中央社／東勢林管處提供