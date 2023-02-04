中捷元宵送列車燈籠「竟與3年前一樣」？ 議員質疑「清庫存」

明天元宵節，台中捷運舉行「兔來運轉，募集幸福」活動，民眾得到指定捷運站拍照貼臉書留言，還要向特定店家單筆消費滿200元，即可換贈1個中捷列車造型燈籠。民進黨議員批評此舉涉嫌圖利特定廠商，且與2020年台灣燈會贈送的列車造型提燈一樣，懷疑中捷公司在「清庫存」，還要民眾拿錢出來買，「實在太離譜！」

中捷公司表示，公司針對不同族群規劃兩場元宵節行銷活動，絕無圖利特定廠商情事；另外，列車造型燈籠上沒有生肖意象及年份標示，燈會行銷活動皆可適用，這次活動並非清庫存。

林祈烽表示，中捷目前僅一條路線，長期虧損可以理解，他支持中捷與廠商合作行銷活動，但今年活動指定民眾在北屯總站專區拍照，且要到特定商家消費滿200元以上，才能獲贈中捷列車造型燈籠。他質疑，整個活動明顯圖利特定店家，要求市府政風處要介入調查。

林祈烽說，中捷元宵送列車造型燈籠，活動應擴大到各車站，或是活動廠商各據點，才能符合活動聯名行銷的目的，只找單一車站、單一店家做行銷活動，整體宣傳行銷對中捷無益。

林祈烽提到，今年中捷贈送的列車造型燈籠，外觀與2020年台灣燈會贈送的列車造型提燈幾乎一樣，2020年該列車造型燈籠是購買4組主題悠遊卡套組才會獲得的「獨家贈品」，如今卻變成廠商賺錢工具，認為是欺騙當年花錢購買悠遊卡套組的粉絲，要求中捷公司說清楚講明白，給中捷鐵粉一個交代。

中捷公司指出，中捷致力與沿線店家合作，今年元宵節與全台第一家LINE FRIENDS 7-11門市合作「兔來運轉，募集幸福」滿額贈送燈籠活動，盼藉由與民眾的互動及LINE FRIENDS的話題性，吸引民眾搭乘捷運前往拍照打卡，進一步提升運量，也帶動車站周邊發展。

此外，4、5日兩天15時至20時，於台中捷運市政府站一號出口外舉辦元宵市集，按讚及分享中捷官方臉書粉絲專頁貼文，並在任一攤位消費滿200元，即可獲列車造型燈籠1個，兩天元宵市集約20個攤商進駐，並無圖利特定廠商。