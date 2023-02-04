彰化市南郭路停車場擬改建立體 汽車停車位擴增到210席

為改善彰化縣政府周邊及永樂商圈長期以來停車位難求問題，縣府向交通部爭取將現有彰化市南郭路平面停車場，興建為地下一層、地上四層的立體停車場，估計可提供汽車停車位210席、機車523席；另縣內納入前瞻計畫的3大停車場，預定在年底前完工，合計可供給汽車停車格897席、機車896席，彰化縣停車改善將大躍進。

彰化市南郭路平面停車場目前有汽車停車格68席、機車290席，無法滿足到縣府洽公，以及鄰近商家消費的民眾停車需求，尤其是相距不到百公尺的永樂商圈，儘管縣府想方設法試圖重振商圈昔日風光，卻因停車位難求令消費者卻步，被認為是永樂商圈難以振衰起敝的主因，地方因此建議將南郭路平面停車場興建為立體停車場，提高停車量能解決。

縣府因此初步規畫，將南郭路平面停車場興建為地下一層、地上四樓的立體停車場，可提供汽車停車位210席、機車523席，其中汽車停車格是目前的3倍，不過所需經費達4億4千多萬，仍待交通部點頭。縣府交通處代理處長許俊宏說，如果交通部同意補助，縣府會先舉辦地方說明會，尋求共識後，再辦理設計。

彰化縣目前另有總經額達11.6億元，納入前瞻基礎建設的三大停車場正興建中，工程進度均超前，其中，最快的是由彰化市公所發包的彰化後火車站立體停車場，地下一層、地上四層，並納入智慧化停車設施及綠能友善設計，預定今年6月前可以完工，可提供汽車停車位295席、機車523席，紓解彰化火車站及後火車站商圈停車需求。