彰化市南郭路停車場擬改建立體 汽車停車位擴增到210席
為改善彰化縣政府周邊及永樂商圈長期以來停車位難求問題，縣府向交通部爭取將現有彰化市南郭路平面停車場，興建為地下一層、地上四層的立體停車場，估計可提供汽車停車位210席、機車523席；另縣內納入前瞻計畫的3大停車場，預定在年底前完工，合計可供給汽車停車格897席、機車896席，彰化縣停車改善將大躍進。
彰化市南郭路平面停車場目前有汽車停車格68席、機車290席，無法滿足到縣府洽公，以及鄰近商家消費的民眾停車需求，尤其是相距不到百公尺的永樂商圈，儘管縣府想方設法試圖重振商圈昔日風光，卻因停車位難求令消費者卻步，被認為是永樂商圈難以振衰起敝的主因，地方因此建議將南郭路平面停車場興建為立體停車場，提高停車量能解決。
縣府因此初步規畫，將南郭路平面停車場興建為地下一層、地上四樓的立體停車場，可提供汽車停車位210席、機車523席，其中汽車停車格是目前的3倍，不過所需經費達4億4千多萬，仍待交通部點頭。縣府交通處代理處長許俊宏說，如果交通部同意補助，縣府會先舉辦地方說明會，尋求共識後，再辦理設計。
彰化縣目前另有總經額達11.6億元，納入前瞻基礎建設的三大停車場正興建中，工程進度均超前，其中，最快的是由彰化市公所發包的彰化後火車站立體停車場，地下一層、地上四層，並納入智慧化停車設施及綠能友善設計，預定今年6月前可以完工，可提供汽車停車位295席、機車523席，紓解彰化火車站及後火車站商圈停車需求。
至於由縣府發包的兩項地下停車場工程，彰化市延平公園地下停車場興建地下二層停車場及地上景觀休憩空間，預定9月前完工，可提供汽車停車位302席、機車268席；員林市三和公園地下停車場，則預定11月前完工，可提供汽車停車位252席、機車104席。縣府交通處表示，這三大停車場完工後，將大幅增加市中心停車空間供給，改善停車問題。
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