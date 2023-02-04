不再是台中孤島 首場溪尾櫻花音樂茶會今熱鬧登場
台中市烏日區溪尾大橋通車後，溪尾里不再是「台中的孤島」，首場溪尾櫻花音樂茶會今天在溪尾里員農種苗場熱鬧登場，包括前立委顏寬恒、在地議員張家銨、吳瓊華、林昊佑和遊客到場走春，享受櫻花樹下品茗、聽音樂、冥想、靜坐等，度過悠閒假日時光。
溪尾里因1959年八七水災烏溪改道，與台中隔著烏溪相望，過去里內千餘名居民必須繞道彰化芬園或南投草屯進入，車程多一小時，上國中越區到芬園就讀，信件由芬園郵局投遞，電話屬南投049區碼，打電話到台中算長途電話，居民自稱住「台中的澎湖」、「台中的澎湖」。2016年底溪尾大橋通車，溪尾居民開車到台中過橋就到，縮短為五分鐘，去年溪尾二橋開通，到彰化更方便。
溪尾里社區發展協會理事長高淑真說，過去溪尾里與鄰近的彰化芬園交流較多，她新接任溪尾里社區發展協會，與里長顏寶玉、當地員農種苗場合作，並邀請烏日區農會協辦，舉辦溪尾櫻花音樂茶會，這也是溪尾大橋、溪尾二橋通車後，首場溪尾櫻花音樂茶會，社區將陸續結合在地資源舉辦活動。
溪尾里員農種苗場、芬園花卉生產休憩園區園主張洲府說明，他以台灣早櫻與日本染井吉野櫻培育出洲府枝垂櫻，獲神農獎，有「櫻花張」美譽，園區位處烏日溪尾、彰化芬園交 界，栽培櫻花、梅花、李花、桃花等逾10萬株苗木，其中櫻花近80個品種，目前洲府枝垂櫻、吉野櫻、河津櫻綻放，花季延續到228。
顏寬恒說，過去溪尾里是沒有和台中相連，姑姑嫁到溪尾，兒時到姑姑家作客，都要繞道彰化或南投，後來其父顏清標和他爭取溪尾大橋、溪尾二橋開通，帶動溪尾的發展，不但吸引中彰投等地遊客觀光、旅遊，外地遊子因交通改善，選擇留在家鄉打拚。
烏日區農會總幹事張漢強說，溪尾里是烏日區重要糧倉，水稻種植約200甲，占烏日1/4，烏日區農會在溪尾大橋通車後，加強推廣農業、食農教育，去年復刻昔日溪尾民眾搭竹筏擺渡過貓羅溪及體驗插秧，觀察水田田螺、青蛙生態，獲選全國十大食農體驗經典路線，今年將舉辦由螺潭里出發經溪尾大橋的健行活動，以及溪尾國小露營及農村體驗等。
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