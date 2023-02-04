疫情衝擊台中公車減班、司機確診臨時取消車班 乘客怨等嘸車

疫情衝擊台中市公車運量，即使疫情緩解後，部分班次減班仍未恢復。行經高鐵台中站的242路公車，減班卻未在站牌張貼公告，對不習慣網路的長者乘客，等半天卻沒有班車，引發民怨；525路公車行經學校、醫院，但司機經常因確診等因素，導致班次臨時取消，讓公車族困擾。

台中市交通局表示，將請各家客運業者協助於公車站公布減班資訊，統一網路與站牌資訊；若因司機確診而臨時取消班車，也因提前公告，避免乘客撲空。

台中市公車過去日運量約32萬人次，前年5月疫情爆發後大幅銳減，搭乘人次最低降到4.4萬人次，不少公車班次因此減班，去年3月疫情趨緩，運量回升到疫情前約7成，至去年底運量已回升至疫情前8成，但部分班次仍未恢復。

往來東南區與太平區的242公車班次，受疫情衝擊，下午時段減少1班次，導致有近兩個半小時空窗期。68歲楊先生日前搭乘242公車班次到高鐵台中站，卻因不清楚減班資訊，站牌也未張貼減班公告，在車站苦等快1小時，還差點趕不上高鐵。

民進黨議員鄭功進批評，網路APP與公車站點公告的班次資訊有落差，不少站點未貼出減班公告，不會用手機APP查詢班次的長輩，只能陷入等車噩夢，要求市府盡速統一資訊。另因應疫情趨緩，部分重要班次應恢復班次，像是242公車班次會行經新開幕的三井LaLaport商場，建議恢復班次，並增加周邊公車班次，以緩解LaLaport周邊交通壅塞問題。

民進黨議員周永鴻表示，525路公車是行經醫院、學校的重要路線，不過疫情爆發後，經常因為司機確診臨時取消班次，讓公車族相當困擾。疫情緩解，應該逐步恢復班次，若減班也要合併公告，別讓乘客撲空。

交通局表示，疫情爆發後，台中市公車班次均仍維持8成運能，配合開學學生通勤需求，要求各家客運公司增加公車班次，目前平日維持9成運能。台中市府官網與網路APP皆有公布公車即時動態，也將請各家客運業者協助於公車站公布減班資訊，統一資訊。