影／寒害台中梨穗花開不到一成 梨農每公頃補助7.2萬元

農曆春節期間寒流一波波，致高接梨梨穗開花率不到一成，今立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊到場會勘，梨樹嫁接10株芽孢開不到1、2朵花，梨穗已漲五成，仍得咬牙搶買。農委會副主委陳駿季說，中市水梨災損超過20%，符合中央補助每公頃6.2萬元要件；楊瓊瓔強調，力拚今天公告補助，市府每公頃再加碼補助1萬元，助梨農度難關。

台中市高接梨面積約2200多公頃，以東勢、和平、新社、后里、石岡區為主要栽種地區。因寒害影響梨穗開花率不到一成，立委楊瓊瓔、市議員陳本添與邱愛珊邀請相關單位今到后里區梨園會勘。

每年12月到2月是接穗期，林姓梨農以成本高七倍的石蠟膜帶嫁接梨穗，多年來開花率從未這麼低，10株開不到1、2朵，更遑論以普通膠帶嫁接的高接梨，幾乎全軍覆沒。

梨農趕在24節氣「穀雨」前15天補接梨穗，寶島甘露品種梨穗每斤1200元，現在價格已飆漲五成，梨農不敢不買，林感嘆，「再貴也要忍痛買，不然沒飯吃」，希望相關單位重視。

東勢區水梨產區高達1200公頃，市議員吳振嘉說，興新梨梨穗仰賴日本進口，日本上月降雪後即無梨穗，梨農全搶甘露梨梨穗，另一現象是直接放棄接穗，因沒工人，後續包袋等作業做不來。

農委會副主委陳駿季說，從去年12月中旬到今年1月中至下旬寒流持續發威，初步勘災中市梨穗嫁接災損35%，已達中央天然災害救助門檻，希望農業局今天中午將相關資料送達農糧署，趕傍晚農委會公告補助。

陳駿季呼籲梨農，「該買梨穗就買，請農民放心」；另，近期梨穗價格飆漲，陳表示，已協助農會技術生產梨穗，未來多單位提供梨穗，抑制價格飆漲。

農業局表示，截至昨天為止，中市梨園受損面積已達700公頃，超過全市的60%，將盡速公告補助，農民每公頃可獲中央6.2萬元現金，市府再加碼每公頃1萬元，農民每公頃共可補助7.2萬元。