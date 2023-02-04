國際貴賓訪中台灣元宵燈會 大讚璀璨燈展令人驚豔

2023中台灣元宵燈會今年首度移師水湳中央公園舉行，中市府特邀友邦巴拉圭、宏都拉斯、聖克里斯多福、尼維斯等國大使，及泰國、美國、日本等多國貴賓前往參觀，各國使節大讚多元繽紛的花燈展示，也對台中的美麗天際線及城市建設留下深刻印象。

中市府昨邀請各國使節及國際貴賓參訪，除中台灣元宵燈會，也參訪北區國民運動中心，體驗射箭、飛輪等運動設施，以及全台唯一以機場候機室造型設計的中央公園遊客中心。秘書處也特別安排外賓品嘗獲米其林必比登推薦的沁園春元宵及陸園湯圓，以及曾獲得台中市十大伴手禮的不二糕餅、旅禾泡芙、一沐日粉粿奶茶等台中特色美食。

台中市副市長黃國榮代表接待，他說，盧市長上任以來各項重大市政建設逐步動工及落成啟用，已將台中打造為國際化城市，市府過去舉辦的各項重大盛會活動，曾邀請許多外國團體參與交流，並與各國駐台使館或代表處密切合作。此次邀請各國駐台使節及國際貴賓蒞臨參訪，除感謝長久以來對市府的支持外，也希望行銷台中，讓外賓感受台中的美好及發展潛力。

秘書處長謝佳蓁說，市府積極推動城市外交，並結合燈會等重大盛會活動進行國際行銷。此次來訪的巴拉圭共和國費卡洛大使、宏都拉斯共和國布羅德大使、聖克里斯多福及尼維斯大使館范東亞大使等人，都是去年剛抵台就任，特地偕同家人前來參觀台中的建設發展及燈會活動。

另外包括奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德，以及泰國貿易經濟辦事處、美國愛達荷州、蒙大拿州駐台辦事處、台中美國商會等單位代表近30位貴賓，也前來台中感受這座城市的獨特魅力。