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梨山幸福巴士載送9000人次 獲在地人肯定、滿意度達9成3

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
梨山幸福巴士提升偏鄉交通便利性，整體滿意度達9成3。圖／台中市交通局提供
梨山幸福巴士提升偏鄉交通便利性，整體滿意度達9成3。圖／台中市交通局提供

台中市交通局今年1月在和平區梨山地區推動「幸福巴士2.0」，提供民眾預約，全程免費搭乘，大幅提升偏鄉交通便利性，近期針對搭乘滿意度調查，整體滿意度達9成3，未來持續朝客貨共載、觀光需求、跨縣市服務等方向規劃，除基本民行，也吸引觀光客帶動地方創生等產業經濟，讓梨山地區居民受惠。

交通局長葉昭甫指出，在區域內的新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，規劃定班定線及彈性路線，彼此相輔相成，透過手機APP及電話預約搭乘，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，及門及戶照顧梨山地區基本民行，統計至去年12月底，梨山幸福巴士已行駛4424班次，載送達9051人次。

中市府與逢甲大學中區區研中心共同辦理民眾乘車滿意度調查，針對乘客基本資料、乘車服務、服務人員、預約服務平台、其他建議等面向進行調查，搭乘民眾以55歲以上居多，搭乘目的以文健站、就醫、通勤為主，整體搭乘頻率每周4至6次，電話預約方式約佔6成。

葉昭甫說，針對乘車服務項目，分為車輛準時、車身外觀整潔及辨識、車輛內部整潔、車輛乘坐舒適、車輛刷卡機使用、車內路線訊息及各站站牌標示等七大項進行盤點，乘車服務得分平均都達4.7分以上。

另針對服務人員及預約服務平台部分，分為駕駛人員服務態度、駕駛人員行車安全、客服人員服務態度、預約服務平台資訊等進行調查，駕駛人員服務得分達4.79分最高，整體服務內容平均也達4.5分以上。

此外，梨山在地民眾透過滿意度調查表達對梨山幸福巴士的期待，主要希望增加觀光及載貨等兩項需求，交通局將彙整意見，持續滾動檢討，並擴大服務範圍，逐步改善偏鄉交通。

台中市交通局今年1月在和平區梨山地區推動「幸福巴士2.0」，提供民眾預約，全程免費搭乘，大幅提升偏鄉交通便利性。圖／台中市交通局提供
台中市交通局今年1月在和平區梨山地區推動「幸福巴士2.0」，提供民眾預約，全程免費搭乘，大幅提升偏鄉交通便利性。圖／台中市交通局提供

梨山 巴士 偏鄉

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