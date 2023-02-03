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3民代爭取5300萬元 潭子旱溪西路堤頂自行車道明年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國、黃健豪爭取5300萬元經費，建置台中市潭子區旱溪西路1.6公里自行車道，預計明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國、黃健豪爭取5300萬元經費，建置台中市潭子區旱溪西路1.6公里自行車道，預計明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市潭子區旱溪西路(潭興路~南興北二路)以欄杆分隔為一般車道自行車道，未料路幅狹窄，汽、機車爭道，近年發生多起意外車禍。立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國、黃健豪爭取5300萬元經費，建置1.6公里自行車道，預計明年底完工。

楊瓊瓔今邀集賴朝國、黃健豪與相關單位會勘，觀旅局科長廖偉志指出，旱溪西路(潭興路至南興北二路)現況道路以欄杆分隔為4.5米車道及2.5米自行車道，歷經北屯機捷重劃區闢建完成，不符當地通行使用需求。

將利用旱溪右岸堤頂腹地，建置1.6公里自行車道，包括2處休憩據點營造及2處路口節點優化，經費約3300萬元，正辦理規劃設計，預計2024年底可完工。

水利署同意提供河川地，讓自行車道移到堤頂，釋出2.5米路幅，以拓寬旱溪西路至7米寬。

賴朝國及黃建豪表示，南興北二路是北屯新興重劃區，移入人口漸增，旱溪西路蜿蜒且夜間視線昏暗，拓寬有助舒緩車流及減少交通事故，期盼原自行車道移置堤頂，將旱溪打造成為河岸休閒綠帶。

楊瓊瓔指出，完工後旱溪西路自行車道將可串聯綠空廊道、潭雅神綠園道、東豐綠廊等多個自行車道及周邊旅遊景點，兼具通勤與休憩功能，營造友善綠色網絡，打造台中宜居城市。

立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國、黃健豪爭取5300萬元經費，建置台中市潭子區旱溪西路1.6公里自行車道，預計明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔及台中市議員賴朝國、黃健豪爭取5300萬元經費，建置台中市潭子區旱溪西路1.6公里自行車道，預計明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

車道 自行車 楊瓊瓔

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