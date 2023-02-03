台灣女力論壇今台中登場 盧秀燕：支持女力發展

中台灣女力論壇聯合會今天在台中成立，並舉辦台灣女力論壇，邀請成功女企業家、新聞主播陳雅琳、明華園戲劇總團台柱孫翠鳳等6人與談。台中市長盧秀燕獲邀到場時說，這代表女力覺醒，大家對女性的表現應重視、尊敬，她今天親自參加表示支持、也表示她的態度，支持女力發展。

中台灣女力論壇聯合會說，台灣上市櫃公司協會目前有千家會員，其中14%為女性，因此借鏡美國的女力論壇，推出公益女力平台「女力論壇」，首場在台北舉辦獲熱烈回響，因此催生成立中台灣女力論壇聯合會，將透過舉辦女力論壇，聯結新時代女性領導人，發揮永續影響力。

中台灣女力論壇聯合會由日本台灣商會聯合總會長俞秀霞任創會長，世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠擔任榮譽會長，四方風采董事長郭鳳玉擔任執行長，目前會員數80人，幾乎含蓋中部產官學媒體，中部為機械業重鎮，其中有10家上市櫃公司，以及多家世界隱形冠軍企業、榮獲金手獎企業等。

中台灣女力論壇聯合會今天下午4時成立，並開啟「齊頭並進、斜槓女力贏在終點」論壇，邀集陳雅琳、大學光學科技董事長歐淑芳、台中教育大學管理學院長林欣怡、龍寶建設董事長張麗莉、孫翠鳳、威剛集團總經理陳玲娟等6人與談斜槓女性如何傳遞女力的交流及核心價值。