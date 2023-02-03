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台灣女力論壇今台中登場 盧秀燕：支持女力發展

聯合報／ 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影

中台灣女力論壇聯合會今天在台中成立，並舉辦台灣女力論壇，邀請成功女企業家、新聞主播陳雅琳、明華園戲劇總團台柱孫翠鳳等6人與談。台中市長盧秀燕獲邀到場時說，這代表女力覺醒，大家對女性的表現應重視、尊敬，她今天親自參加表示支持、也表示她的態度，支持女力發展。

中台灣女力論壇聯合會說，台灣上市櫃公司協會目前有千家會員，其中14%為女性，因此借鏡美國的女力論壇，推出公益女力平台「女力論壇」，首場在台北舉辦獲熱烈回響，因此催生成立中台灣女力論壇聯合會，將透過舉辦女力論壇，聯結新時代女性領導人，發揮永續影響力。

中台灣女力論壇聯合會由日本台灣商會聯合總會長俞秀霞任創會長，世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠擔任榮譽會長，四方風采董事長郭鳳玉擔任執行長，目前會員數80人，幾乎含蓋中部產官學媒體，中部為機械業重鎮，其中有10家上市櫃公司，以及多家世界隱形冠軍企業、榮獲金手獎企業等。

中台灣女力論壇聯合會今天下午4時成立，並開啟「齊頭並進、斜槓女力贏在終點」論壇，邀集陳雅琳、大學光學科技董事長歐淑芳、台中教育大學管理學院長林欣怡、龍寶建設董事長張麗莉、孫翠鳳、威剛集團總經理陳玲娟等6人與談斜槓女性如何傳遞女力的交流及核心價值。

孫翠鳳說，傳統藝術文化表演者，只有練再練，練到爬不起來為止，女性就像太極剛柔並濟，面對工作演男人，要有豐厚底韻，讓世界看到台灣之美。

台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會今天在台中登場。記者趙容萱／攝影
台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會今天在台中登場。記者趙容萱／攝影
台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會今天在台中登場。記者趙容萱／攝影
台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會今天在台中登場。記者趙容萱／攝影

陳雅琳 斜槓

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