彰化元宵晚會現金摸彩 埔心勇冠各社區

5日是元宵節，許多機關團體提前在明天（4日）舉辦元宵晚會，幾乎場場備有豐富摸彩品搏人氣，彰化縣二林鎮代安宮的頭獎高達2萬元，最為吸引人，埔心鄉埔心社區頭獎有兩個，各1萬元紅包，千元紅包30個，金額勇冠全縣社區。

二林舊社舊社代安宮元宵晚會，4日晚6點起，只要參加就能領取一張抽獎券，三大現場獎獎金依序為發財金16000元、8000元、6000元，另有50包主委獎的600元發財金，點燈信眾有機會抽中8種千元以上現金獎，最小平安獎200元，有200個名額，頭獎、二獎、三獎各分別是2萬元、1萬6千元、1萬元各一名。

埔心鄉企業許增鏞熱擔任埔心社區理事長，帶領社區理監事結合埔心村辦公室、地方慈善社團及志工，明天晚上6點在壽桃宮舉辦元宵燈會，民眾到場躦轎腳，拿「十」來運轉小紅包和參加提鼓仔燈踩街，即可獲得一張摸彩券，限額1千名，頭獎兩個各1萬元，另有電子鍋、洗衣機等獎品。

北斗鎮公所、北斗奠安宮、北斗鎮農會首次跨域合作，明天晚上6點在奠安宮停車場共同舉辦「北斗慶元宵」元宵節晚會，免費送小提燈、吃紅豆湯圓、脆皮雞蛋糕、棉花糖，猜燈謎抽獎獎品包括運動電子表、烤箱、吹風機等小家電。

社頭鄉公所明天下午5點，在舊社天門宮舉辦「2023社頭元宵晚會-喜迎元宵 Go兔社頭」，鄉長蕭浚二發放可福兔造型小提燈及公廟古仔燈，5點半眾人踩街，7點「嗨翻兔night元宵晚會」上場，有電音三太子表演，歌手袁小迪等人獻唱，只要穿著與兔子有關的服裝或裝扮到場，可領取兔耳朵LED頭飾，晚會摸彩獎品有電動機車、液晶電視、電冰箱、洗衣機等家電用品。

田中鎮公所和乾德宮合辦元宵晚會，5日（星期日）下午6點起贈送限量兔年造型提燈，鎮長蕭淑芬和民眾提燈踩街，從田中火車站走到乾德宮廣場，晚會表演、猜燈謎摸彩接續開始，獎品總額約10萬元，乾德宮舉辦連擲7個聖筊以上可請回純金金牛、純金媽祖，擲筊費用可洽乾德宮。