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彰化秀傳辦競賽 阿公阿嬤和小朋友一起搖元宵好歡樂

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
秀傳總裁黃明和與托嬰中心的小朋友一起搖元宵。圖／秀傳醫院提供
秀傳總裁黃明和與托嬰中心的小朋友一起搖元宵。圖／秀傳醫院提供

彰化秀傳醫院在元宵節前夕舉辦「玉兔迎春鬧元宵」搖元宵競賽活動，秀傳營養師洪可紜也提醒大家，元宵節應景吃湯圓，也不要食用過量，尤其湯圓都是糯米製品，比較難消化且黏性高，小朋友和長輩食用更要注意，吃完可以喝杯山楂茶或麥茶來幫助消化。

彰化秀傳醫院院長黃士維表示，元宵節是一年當中第一個月圓之夜，湯圓又名元宵，也象徵花好月圓、闔家團圓。秀傳醫院在新冠疫情後重啟睽違三年的搖元宵競賽活動，特別邀請秀青憶智學園的阿公阿嬤、秀傳托嬰中心小朋友們、秀和基金會、醫院的醫護人員及特別嘉賓共襄盛舉，一起在南平大樓的文創藝廊體驗搖元宵的樂趣。

秀傳托嬰中心王倩文主任說，寶寶出生後的3年內，是學習力最快、大腦發展最迅速的階段，透過一起體驗搖元宵、吃元宵的活動，可以讓寶寶們感受團圓的幸福滋味，留下美好的記憶。

洪可紜說，湯圓屬於主食類食物，肥胖者、糖尿病患者，要特別注意食物代換方式，因為包餡湯圓3到4顆即約為一碗飯280大卡、無餡小湯圓10顆為四分之一碗飯70大卡，湯不要太甜，不要空腹吃，要放慢吃的速度，細嚼慢嚥，趁熱吃，放涼會更不好消化；而洗腎及腎病變患者則需減少含磷食物攝取，如湯圓內餡的五穀類紅豆、綠豆、芝麻、堅果類芝麻、花生等，鹹湯圓則須注意湯品油脂及鹽量，才能避免造成身體的負擔。

彰化秀傳行政副院長許惠美說，辦搖元宵競賽活動獲勝者第一名獎金3千元，還有驚喜包參加獎，人人有獎。

秀青憶智學園的阿公阿嬤一起搖元宵。圖／秀傳醫院提供
秀青憶智學園的阿公阿嬤一起搖元宵。圖／秀傳醫院提供
秀傳黃漢斌醫師示範搖元宵，托嬰中心的小朋友拍手叫好。圖／秀傳醫院提供
秀傳黃漢斌醫師示範搖元宵，托嬰中心的小朋友拍手叫好。圖／秀傳醫院提供

元宵節 湯圓 彰化

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