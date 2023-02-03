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賴清德元宵節來水里竹山參香踩街 為蔡培慧守住基本盤

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供

副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，南投縣第二選區立委補選是第一個選戰，為挺蔡培慧有不能輸的壓力，不僅年後第一個上班日，賴清德在民進黨中部黨部開主管會報，甚至下達軍令狀，要求副秘書長黃建嘉帶隊進駐南投1個月全力輔選，自己也動起來，將利用元宵節走訪水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。

南投縣第二選區立委補選3月4日投票，將是賴清德擔任民進黨主席後的首場選戰，本周南投縣黨部選務會議中，經盤點濁水溪線合法宮廟合計17間，不但確定宮廟參香拜票行程，更將由賴主席本身開始；於2月5日元宵佳節當天，由民進黨參選人蔡培慧陪同賴清德，分別前往水里鄉憫世寶宮仙公廟及南天宮，傍晚更轉赴竹山鎮連興宮開始參香祈福，守住基本盤。

蔡培慧表示，感謝賴主席將到南投縣濁水溪線各宮廟參香祈福，直接面對民眾爭取支持，為了打拚這場選戰，地方與中央共同聯手，從早到晚布局各地椿腳，全員整合希望拉近最後一次民調的差距，聆聽鄉親的需求，讓鄉親了解她有心也能力為地方解決問題，爭取建設與經費。

賴清德與立委補選參選人蔡培慧2月5日的祈福行程，下午15時30分從水里鄉憫世寶宮仙公廟及南天宮起，16時30分轉往竹山鎮踩街，路線將由連興宮出發，沿祖師街、雲林路、頂橫街、菜園路、集山路等竹山老街，預計17時10分副總統抵達竹山分局參與踩街，並將與地方民眾在廟埕近距離接觸和交流。

副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供
副總統賴清德接下民進黨主席重擔後，利用元宵節前往水里鄉、竹山鎮合計3間宮廟參香祈福，與地方民眾近距離交流。圖／蔡培慧辦公室提供

南投 賴清德 民進黨

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