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彰化建城300 古城踩街趣將登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市公所推出「彰化300古城慶典之都」系列活動，2月11日晚間將舉辦「古城踩街趣」活動，彰化市長林世賢（左四)歡迎大家來踩街，一起遊彰化古城。記者林宛諭／攝影
彰化市公所推出「彰化300古城慶典之都」系列活動，2月11日晚間將舉辦「古城踩街趣」活動，彰化市長林世賢（左四)歡迎大家來踩街，一起遊彰化古城。記者林宛諭／攝影

為慶祝彰化建縣300年，彰化市公所推出「彰化300古城慶典之都」系列活動，2月11日晚間將舉辦「古城踩街趣」活動，彰化市長林世賢表示，歡迎大家來踩街，一起遊彰化古城，當天還有闖關活動，晚會並有摸彩，獎品豐富。

「彰化300古城慶典之都」系列活動一波接一波，繼「全民繪燈籠祈福」、「亮點彰化城」、「路跑迎頭香」、「永樂過年節」、「天公賜福添好運」，另一波高潮將於2月11日登場，包括當天晚間6時起的「古城踩街趣」，及8時起在彰化火車站前廣場的「彰化300晚會」。

「彰化300古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動踩街路線將從介壽生活藝文館前出發，沿民生路、曉陽路、民族路、關帝廟、開化寺、和平路、彰化火車站，目前共有50隊報名參加競賽，獎金最高5萬元，也歡迎當天民眾加入踩街行列。

公所今年也在彰化市太平街及民權路間之民族路設計闖關活動，當日下午5時45分開始，共有4個關卡，集滿3個戳章，憑闖關卡可兌換紀念品，限量2000份，兌完為止。

踩街終點站是彰化火車站前廣場，晚會也邀請享譽國際的十鼓擊樂團做開場，還有藝人梁文音、江惠儀、柏霖PoLin、徐暐翔、尚融Shawn等演出，摸彩獎品包括55吋液晶電視、洗衣機、電冰箱、自行車、禮劵等。

踩街除有陣頭、學校團體參與外，今年更邀請到多達14隊演出團體，包括超級機器人、麗寶樂園、彰邑定軍山民俗技藝團、和美雅月齋國樂團、巴西森巴舞團、彰中管樂團、彰商管樂校友團、建國科大維也納管樂社花車、幻影直排輪、不二直排輪、彰興國中獨輪車、半線武苑、市立國書館讀書會、彰化市立管弦樂團等表演團隊。

彰化市公所推出「彰化300古城慶典之都」系列活動，2月11日晚間將舉辦「古城踩街趣」活動。記者林宛諭／攝影
彰化市公所推出「彰化300古城慶典之都」系列活動，2月11日晚間將舉辦「古城踩街趣」活動。記者林宛諭／攝影

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